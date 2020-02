Tennis, ATP Buenos Aires 2020: avanzano Carballes Baena e Ramos Vinolas, fuori Marco Cecchinato

Si è completato il primo turno del torneo ATP di Buenos Aires, con gli otto match in programma che si sono disputati anche nel cuore della notte italiana, quando lo spagnolo Albert Ramos Viñolas ha battuto il padrone di casa, l’argentino Leonardo Mayer in rimonta per 4-6 6-3 7-5.

Lo slovacco Jozef Kovalík ha superato in due partite il transalpino Corentin Moutet con lo score di 6-3 7-6, mentre è stata vincente la rimonta del lusitano Pedro Sousa sull’argentino Facundo Diaz Acosta, battuto per 4-6 6-2 6-3, infine l’iberico Roberto Carballés Baena ha superato l’azzurro Marco Cecchinato per 6-4 7-6.

Ha vinto il derby della penisola iberica lo spagnolo Pedro Martinez Portero, che ha superato il portoghese Joao Domingues 7-6 7-5, mentre il serbo Laslo Djere ha battuto in tre set il padrone di casa Francisco Cerundolo per 6-2 2-6 6-4. L’argentino Juan Ignacio Londero ha vinto contro lo slovacco Filip Horansky per 6-4 4-6 6-2, infine l’argentino Facundo Bagnis ha superato lo slovacco Andrej Martin per 6-4 6-1.

ATP Buenos Aires – Primo turno

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com