LIVE Sport, DIRETTA 12 febbraio: Nikoloz Kakhelashvili è ARGENTO negli Europei di lotta! Napoli vittorioso contro l’Inter in Coppa Italia a San Siro

00.00 HOCKEY PISTA – Nel posticipo che chiude la ventesima giornata della stagione regolare del Campionato Italiano di Serie A1 di hockey pista, il Follonica veste i panni dell’asso pigliatutto travolgendo per 7-0 il Viareggio nell’incrocio fra le due compagini toscane. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.30 TENNIS – Matteo Berrettini costretto a rinunciare anche al torneo di Rio de Janeiro: il problema agli addominali persiste. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.10 VOLLEY – Perugia si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile. Il Tours ha clamorosamente sconfitto il Verva Varsavia per 3-0 e così i Block Devils sono già certi del primo posto nel gruppo D con ben due giornate di anticipo. Wilfredo Leon e compagni scenderanno in campo domani sera contro il Benfica, il passaggio del turno è già in cassaforte ma sarà importante vincere per essere testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.44 VOLLEY – Questa sera si è disputata la diciottesima giornata della Serie A1 2020 di volley femminile. Conegliano prosegue la sua cavalcata solitaria travolgendo Bergamo con un netto 3-0 propiziato dalle prestazioni dell’attaccante Indre Sorokaite (11 punti) e della centrale Robin De Kruijf (13, 3 muri) affiancata da una tonica Raphaela Folie (10, 3 muri e 3 aces) mentre Paola Egonu e Miriam Sylla hanno osservato un turno di riposo. Le Campionesse d’Italia hanno regolato senza problemi le orobiche di Annie Mitchem (15) e Sara Loda (12), ora le Pantere hanno sei punti di vantaggio su Busto Arsizio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.43 CALCIO – La semifinale d’andata della Coppa Italia 2020 di calcio tra Inter e Napoli è decisa da una magia del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz: un sinistro a giro che si è andato a insaccare, senza dare scampo a Padelli. E così, con questo successo, la formazione di Rino Gattuso parte con un vantaggio importante in vista del ritorno al San Paolo, che deciderà chi tra le due compagini sarà parte dell’atto conclusivo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.35 BASKET FEMMINILE – E’ andato in scena il turno infrasettmanale della Serie A1 e da segnalare la netta vittoria di Ragusa contro Palermo e di Sesto San Giovanni che supera la Virtus Bologna. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.31 TENNIS – Si è conclusa questa giornata di incontri nell’ATP di tennis a Rotterdam (Olanda). Jannik Sinner, sfruttando il forfait del moldavo Radu Albot, si è qualificato agli ottavi di finale senza giocare e dovrà vedersela contro il belga David Goffin, vittorioso in tre set contro l’olandese Robin Haase. Da registrare i successi di Gael Monfils e di Felix Auger Aliassime, mentre eliminati Roberto Bautista Agut e Daniil Medvedev. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.14 TENNIS – Roger Federer ha ridefinito la programmazione per il 2020: secondo quanto riporta il sito della rivista Tennis Head, il fuoriclasse svizzero ha inserito anche gli Internazionali Bnl d’Italia nell’elenco dei tornei cui prenderà parte quest’anno. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.28 TENNIS – La Grande Mela si tinge un po’ d’azzurro. Andreas Seppi vince, infatti, il match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di tennis a New York (Stati Uniti), sconfiggendo il padrone di casa Steve Johnson (n.75 del ranking) con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 in 1 ora e 31 minuti. Grazie a questo risultato l’altoatesino accede ai quarti di finale dove incontrerà il vincente della sfida tra l’australiano Jordan Thompson e il n.1 del seeding John Isner. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.13 LOTTA – A Roma, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di lotta, arriva la prima medaglia d’argento per l’Italia: nella greco-romana la conquista Nikoloz Kakhelashvili, il quale esce sconfitto nella finale per l’oro della categoria di peso olimpica dei -97 kg, nella quale viene battuto ai punti per 7-1 dall’armeno Artur Aleksanyan. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.06 SPEED SKATING – Dal 13 al 16 febbraio l’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti) sarà teatro dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating. Il veloce anello di ghiaccio americano darà modo agli atleti di esprimersi ad alto livello, con prestazioni di primissimo livello. Sette gli atleti italiani convocati per la rassegna iridata: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Francesco Betti (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (S.C. Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.02 NUOTO – Siamo all’epilogo: la nuotatrice lituana Ruta Meylutite è stata sanzionata con due anni di sospensione, che termineranno il 20 luglio 2021, per aver saltato tre controlli antidoping in un anno. Una vicenda intricata quella dell’atleta che, a 15 anni, seppe centrare l’oro olimpico a Londra nei 100 rana. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.59 SCI ALPINO – Niente discesa a Saalbach-Hinterglemm (Austria) e chiosa della stagione. Christof Innerhofer ha deciso di fermarsi qui e non sarà al via della gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 sulle nevi austriache. Nonostante un buon riscontro nella prova cronometrata odierna (13° tempo), l’azzurro ha deciso di non essere al cancelletto di partenza e il motivo è il seguente: perdere lo status di infortunato. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.20 LOTTA – A Roma, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di lotta, arriva la sconfitta per Ciro Russo nella finale per il bronzo della categoria di peso non olimpica dei -82 kg, battuto ai punti per 4-6 dallo svedese Bogdan Kourinnoi. L’azzurro può recriminare, essendo giunto alla pausa in vantaggio per 4-0, prima di subire la rimonta dell’avversario. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.15 TENNIS – Si sono giocati, oggi, cinque incontri al torneo WTA Premier di San Pietroburgo, in Russia: in particolare, un match ha completato il quadro dei primi turni mentre altri quattro hanno dato il via agli ottavi di finale, tra match di peso per i nomi e sorprese. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.08 TENNIS – Si ferma agli ottavi di finale Paolo Lorenzi nell’ATP di tennis a New York (Stati Uniti). Il senese è stato sconfitto sul cemento americano da Miomir Kecmanovic (n.54 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 15 minuti di partita. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.01 VOLLEY – Modena vince senza troppi problemi la gara di ritorno sul parquet di Ostrava e vola ai quarti di finale di Cev Cup. I ragazzi di Andrea Giani si sono imposti col risultato di 3-1 (25-19 25-20 23-25 25-9). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.54 BADMINTON – Sono proseguiti a Lievin, in Francia, gli Europei a squadre di badminton, con la quarta giornata della fase a gironi, che terminerà domani. L’Italia, al via soltanto nel torneo maschile, incappa nella seconda sconfitta nel Gruppo 8, perdendo per 1-4 contro la Spagna, testa di serie del raggruppamento. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.43 CICLISMO – Juan Sebastian Molano esulta sul traguardo di Duitama, rendendosi protagonista dell’interminabile volata che ha caratterizzato la seconda tappa del Tour of Colombia 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.31 NBA – L’avventura di Gordon Hayward ai Boston Celtics è stata a dir poco tormentata. L’esterno ex Utah Jazz, arrivato durante l’estate 2017, nella quale era stato uno dei grandi colpi del mercato della franchigia del Massachusetts insieme a Kyrie Irving, si infortunò alla prima partita ufficiale con la maglia verde e fu costretto a saltare tutta la stagione 2017-2018. L’anno scorso, oltretutto, reduce da 12 mesi di stop, non riuscì mai realmente ad ingranare e non toccò nemmeno minimamente i livelli del giocatore ammirato ai tempi di Salt Lake City. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.15 CICLISMO – L’UCI introduce nuove regole per quanto concerne i settori non asfaltati nelle gare di ciclismo su strada – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

18.45 BASKET – Ettore Messina sulla Coppa Italia 2020: “Al momento pensiamo solo al quarto con Cremona” – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

18.15 CICLISMO FEMMINILE – La Boels Dolmans di Anna van der Breggen diventerà SD Worx nel 2021 – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

17.52 LOTTA – L’Italia conquista un’altra finale per l’oro agli Europei di lotta femminile in corso a Roma: Dalma Caneva centra infatti l’atto conclusivo della competizione nella categoria di peso olimpica dei -68 kg superando in semifinale ai punti per 4-2 la tedesca Anna Carmen Schell. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

17.40 FORMULA 1 – Binotto: “La Ferrari non aspetta Hamilton. Lavoriamo al rinnovo di Vettel” – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

17.00 CICLISMO – Cancellata la Klasika Primavera 2020 – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

16.35 F1 – La Renault si mostrerà definitivamente a Barcellona – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

16.30 NBA – I Philadelphia 76ers smentiscono i rumors su uno scambio che coinvolga Joel Embiid o Ben Simmons – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

15.50 CICLISMO – Andrey Amador lascia la Movistar e passa al Team Ineos – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

15.00 BASKET – L’Olimpia Milano onorerà Kobe Bryant con una divisa speciale per le Final Eight di Coppa Italia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.35 SCI ALPINO – Le convocate dell’Italia per Kranjska Gora. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.20 LOTTA – CI sarà un’azzurra in semifinale agli Europei di lotta femminile in corso a Roma: Dalma Caneva ha raggiunto infatti il penultimo atto della competizione nella categoria di peso olimpica dei -68 kg, mentre non ce l’hanno fatta Ambra Campagna nella categoria di peso non olimpica dei -55 kg ed Eleni Pjollaj nella categoria di peso olimpica dei -76 kg, uscite entrambe ai quarti di finale.

14.09 SCI ALPINO – Ralph Weber, non senza sorpresa, ha fatto segnare il miglior tempo nella prima, ed unica, prova della discesa di Saalbach (Austria) che si disputerà domani alle ore 12.45. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.47 ATLETICA – Marcell Jacobs è pronto per fare il suo esordio stagionale, l’azzurro correrà i 60 metri a Glasgow (Gran Bretagna): l’appuntamento è per sabato 15 febbraio dove nella metropoli scozzese andrà in scena la quinta tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale di meeting al coperto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.30 BASKET – LeBron James sulla sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.57 SCI ALPINO – Raphael Haaser si è aggiudicato il supergigante di Stella Nevea valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. L’austriaco ha concluso la sua prova sulle nevi italiane con il tempo di 1:08.71 dominando la scena e rifilando a tutti distacchi notevoli. Al secondo posto, per esempio, troviamo il leader della classifica generale, il norvegese Atle Lie McGrath con un ritardo di 69 centesimi, mentre è terzo il nostro Alexander Prast a 83. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLICATA

12.24 NBA – Le migliori cinque giocate della notte. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.51 ATLETICA – Alla scoperta di Leonardo Fabbri, nuovo primatista italiano nel getto del peso. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.33 F1 – Annullato il GP di Shanghai per il Coronavirus. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.07 TENNIS – Jannik Sinner approda al secondo turno del torneo ATP di tennis di Rotterdam senza giocare: il tennista nato a San Candido beneficia del ritiro del moldavo Radu Albot, arrivato a ridosso del match, fatto che non ha reso possibile rimpiazzare l’atleta di Chisinau con un lucky loser. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

10.35 TIRO A SEGNO – Dal 25 febbraio all’1 marzo sono in programma a Wroclaw, in Polonia, gli Europei 10 metri di tiro a segno, che metteranno in palio due pass olimpici per ciascuna delle quattro gare individuali della categoria senior, che avranno luogo dal 28 febbraio, mentre tra 25 e 27 ci sarà spazio per la categoria junior. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

09.43 PALLANUOTO – Conclusi i gironi della World League di pallanuoto maschile, sono stati determinati gli accoppiamenti del tabellone ad eliminazione diretta della fase continentale della manifestazione: l’Italia martedì 17 marzo a Bari affronterà l’Ungheria, nel match che vale l’accesso alle semifinali e, quasi certamente alla SuperFinal della competizione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.45 VELA – Si esauriscono di fatto dopo le prime due giornate effettive di gara le speranze italiane di accedere alla Medal Race nei Campionati Mondiali 2020 di 49er e 49erFX a Geelong, in Australia. Quest’oggi le condizioni meteo della baia di Port Philip hanno consentito lo svolgimento di tutte e tre le regate previste per ciascuna flotta, completando così la prima fase delle qualificazioni. Da domani infatti le flotte verranno divise in Gold Fleet e Silver Fleet (per gli uomini ci sarà anche la Bronze Fleet) a seconda del piazzamento in classifica generale occupato al termine della giornata odierna. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.42 TENNIS – Si è completato il primo turno del torneo ATP di Buenos Aires, con gli otto match in programma che si sono disputati anche nel cuore della notte italiana, quando lo spagnolo Albert Ramos Viñolas ha battuto il padrone di casa, l’argentino Leonardo Mayer in rimonta per 4-6 6-3 7-5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.39 TENNIS – Si sono completati nell’ATP di New York di tennis i match validi per il primo turno del torneo nella Grande Mela. Sul cemento americano si può sorridere in chiave azzurra grazie al successo in rimonta di Paolo Lorenzi contro il serbo Danilo Petrovic: 4-6 6-4 6-0 il punteggio in favore del senese. Lorenzi, dunque, ha conquistato il pass per gli ottavi di finale dove ci sarà ad attenderlo il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.6 del seeding). Un incontro complicato per l’azzurro, che comunque giocherà al 100% delle proprie possibilità come sempre. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.36 VELA – Dopo aver cominciato decisamente in salita la competizione, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari sono saliti di colpi quest’oggi riportandosi a ridosso della zona podio al termine della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2020 di Nacra 17, in corso di svolgimento a Geelong, in Australia. Le condizioni meteo della baia di Port Philip hanno consentito il regolare svolgimento delle tre regate di qualificazione previste per la flotta unica dei catamarani misti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.33 BASKET NBA – Ancora una notte di NBA, ancora una notte molto italiana sui parquet d’America, con cinque partite che si sono giocate nella notte e in campo le squadre di Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Niccolò Melli, ma anche altre sfide fondamentali in chiave playoff. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 11 febbraio 2020: spiccano naturalmente, su tutti gli altri eventi, gli Europei di lotta, con sette azzurri in gara, due nelle finali della greco-romana e cinque nelle qualificazioni della femminile.

Molto nutrita sarà anche la giornata per quanto concerne il tennis, con i tornei ATP di Rotterdam, Buenos Aires e New York e quelli WTA di San Pietroburgo e Hua Hin, mentre per quanto concerne lo sci alpino è in programma la prova della discesa libera maschile a Saalbach, in Austria, dopo la cancellazione di quella di ieri.

Proseguiranno oggi infine anche gli Europei a squadre di badminton, a Lievin, in Francia, con l’Italia in gara con la formazione maschile. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 12 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

