Joan Mir esprime la propria opinione al termine del primo giorno di attività ad Aragon, sede del tredicesimo atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo si colloca al 21° posto della graduatoria combinata, una posizione che domani dovrebbe cambiare senza molti problemi.

Il campione del mondo in carica non ha vissuto una giornata positiva nell’impianto iberico che lo scorso anno ha ospitato, come tante altre location, un interessante doubleheader. Il #36 del gruppo paga oltre un secondo di ritardo dall’australiano Jack Miller (Ducati), il migliore della FP2.

Il centauro di Suzuki ha commentato ai microfoni della propria squadra: “Qui c’è un’enorme differenza tra montare una gomma nuova o una usata. Ho deciso di fare le FP2 con la gomma da gara e non con quella morbida. Oggi volevo capire il vero feeling con la moto e prepararmi per domenica”.

Joan Mir ha concluso dicendo: “Oggi pomeriggio mi sembra di essere davvero lontano dai primi, ma in realtà non sono preoccupato perché non stavo spingendo per un giro veloce. Domani i tempi si abbasseranno ulteriormente. Proverò sicuramente le gomme morbide, ma è più importante lavorare sull’assetto generale”.

Foto: MotoGP Press