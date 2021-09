MotoGP, Francesco Bagnaia: bene la pole ad Aragon, ma ora serve vincere per sbloccarsi e cambiare passo

Sabato trionfale per la Ducati Factory al MotorLand di Alcañiz, grazie alla splendida doppietta firmata da Francesco Bagnaia e Jack Miller nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2021, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

“Pecco”, in particolare, si è reso protagonista di una prestazione superlativa sul giro secco, sfruttando al massimo il potenziale della sua Desmosedici GP21 e distruggendo un record della pista (firmato da Marc Marquez) che resisteva da 6 anni.

Bagnaia, alla seconda pole position della stagione dopo quella ottenuta nel round inaugurale di Losail, è chiamato adesso ad una grande gara per provare a conquistare il primo successo della carriera in MotoGP e sbloccarsi così anche dal punto di vista psicologico in vista della fase finale del campionato.

Il campione del mondo Moto2 del 2018 ha rifilato oltre 3 decimi in qualifica al compagno di squadra Miller, alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Honda di Marc Marquez. Purtroppo in termini di passo la situazione è decisamente più equilibrata e non sarà facile fare la differenza rispetto ai suoi primi inseguitori in griglia, ma l’azzurro ha dimostrato di poter girare abbastanza stabilmente sotto l’1’49” con gomme ormai a fine vita.

La chiave della corsa sarà presumibilmente proprio la gestione degli pneumatici in vista dell’ultimo terzo di gara, dove Quartararo e Miller potrebbero pagare dazio nei confronti di Bagnaia, Marquez e della Suzuki di Joan Mir.

Credit: MotoGP.com Press