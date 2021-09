Sam Lowes si conferma il padrone di Aragon al termine delle qualifiche del Mondiale Moto2. Il portacolori di Marc VDS domina la scena della Q2 ed eguaglia lo spagnolo Tito Rabat nella classifica di tutti i tempi.

Prima posizione domani per l’inglese davanti all’australiano Remy Gardner (KTM) ed al padrone di casa Raul Fernandez (KTM), molto competitivo nonostante la rottura di un mano. Il secondo classificato del Mondiale si è mostrato sofferente e domani non sarà facile per lui completare l’intera corsa.

Deludente prestazione per i nostri connazionali. Ottavo posto per Fabio Di Giannantonio (Gresini) davanti al nostro Marco Bezzecchi (Sky), primo due settimane fa in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone).

Moto2, GP Aragon: gli highlights delle qualifiche





MotoGP Press