MotoGP, Francesco Bagnaia in pole ad Aragon! Record del Motorland, Valentino Rossi fuori dalla top10

Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia domina le qualifiche del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021, e centra una pole position di grande importanza, andando anche a scrivere il nuovo record della pista iberica. Sul tracciato denominato MotorLand, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha conquistato la seconda partenza al palo della sua stagione (dopo l’esordio di Losail) e la nona complessiva della sua carriera. Una prestazione veramente impressionante per il ducatista che ha fermato i cronometri sull’1:46.322 rifilando la bellezza di 366 millesimi al suo compagno di team Jack Miller.

L’australiano al suo fianco vedrà Fabio Quartararo (Yamah Factory) che completa la prima fila con un distacco di 397 millesimi. Quarto Marc Marquez (Honda Repsol) a 414 millesimi ma pronto a far valere il suo passo domani in gara, quinto il suo connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac) a 556, mentre è sesto l’ennesimo padrone di casa, Aleix Espargarò (Aprilia) a 561. Settimo il campione del mondo Joan Mir (Suzuki) con un distacco di 840 millesimi, davanti ancora una volta ad uno spagnolo, Pol Espargarò (Honda Repsol) ottavo a 872. Brillante nono posto per il nostro Enea Bastianini (Ducati Avntia Esponsorama) solidissimo in questo weekend, con un gap di 956 millesimi, mentre è decimo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) che appare in calo rispetto ai mesi scorsi e oggi chiude a 1.044 dalla vetta.

Scatterà dalla sedicesima casella della griglia Danilo Petrucci (KTM Tech3) estromesso dalla Q2 per ben 4 decimi, quindi diciannovesimo Maverick Vinales (Aprilia) comunque in crescita con la sua nuova moto, mentre delude Alex Rins (Suzuki) solamente ventesimo nonostante una moto che, nella FP3, appariva in grande ripresa. Fa peggio, infine, Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che non va oltre la ventunesima e penultima posizione, precedendo solamente il suo compagno di team, il britannico Jake Dixon che, fino a due gare fa, era impegnato nella Moto2. Il “Dottore” nel time attack finale, ha sprecato il primo tentativo, sbagliando in curva-1 facendosi tratte in inganno da un “lungo” di Miguel Oliveira, quindi nel giro conclusivo non è stato in grado di migliorare in maniera sensibile il suo tempo.

A questo punto la classe regina si rimbocca le maniche e si prepara in vista dell’importantissima domenica del MotorLand. La giornata inizierà alle ore 9.40 con il warm-up, mentre la gara come sempre prenderà il via alle ore 14.00.

Credit: MotoGP.com Press