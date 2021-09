Moto2, risultato FP2 GP Aragon: Remy Gardner svetta in classifica, quarto posto per Di Giannantonio

Remy Gardner detta il passo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon, tredicesimo atto del Motomondiale 2021. L’australiano del team Red Bull KTM Ajo ha fermato il cronometro sull’1.52.743 davanti allo spagnolo Augusto Fernandez (Marc VDS).

Terza piazza con 102 millesimi di ritardo per ll padrone di casa Raul Fernandez (KTM) davanti al nostro Fabio Di Giannantonio (Gresini), il migliore degli italiani chiude a 105 dal leader della classifica. Si conferma anche il britannico Sam Lowes (MarcVDS) che precede nella FP2 il catalano Albert Arenas (Aspar) ed il nostro Marco Bezzecchi (Sky).

Il romagnolo, terzo nel Mondiale, si piazza settimo con 283 di ritardo dopo un ottimo passo nella prima parte della sessione. Ottava posizione per Nicolò Bulega (Gresini) davanti alle Speed Up di Jorge Navarro e Fermín Aldeguer, rispettivamente nono e decimo.

Da segnalare i pochi giri nella FP2 per lo spagnolo Raul Fernandez che si è rotto un osso della mano destra durante la settimana scorsa. Il portacolori di KTM si colloca al secondo posto della classifica con 44 punti di ritardo dall’australiano Remy Gardner.

Scivolata, senza conseguenze, per il già citato Navarro. L’iberico ha perso il controllo della moto nell’insidioso secondo settore nel tratto che porta i protagonisti sul lungo rettilineo opposto a quello principale. Problemi nel finale della FP2 anche per Celestino Vietti (Sky) e per lo scozzese John McPhee (Sprinta), i due sono rientrati regolarmente ai box.

Appuntamento a domani mattina on la FP3 che potrebbe modificare la classifica combinata prima delle qualifiche.

CLASSIFICA FP2 GP ARAGON MOTO2 2021

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 283.6 1’52.743

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 285.1 1’52.750 0.007 / 0.007

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 284.4 1’52.845 0.102 / 0.095

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 283.6 1’52.848 0.105 / 0.003

5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 282.9 1’52.971 0.228 / 0.123

6 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 286.6 1’53.023 0.280 / 0.052

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.4 1’53.026 0.283 / 0.003

8 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 287.4 1’53.043 0.300 / 0.017

9 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 283.6 1’53.201 0.458 / 0.158

10 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 288.1 1’53.347 0.604 / 0.146

11 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 283.6 1’53.361 0.618 / 0.014

12 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 291.2 1’53.383 0.640 / 0.022

13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 285.9 1’53.452 0.709 / 0.069

14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 280.0 1’53.573 0.830 / 0.121

15 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 281.4 1’53.669 0.926 / 0.096

16 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 285.9 1’53.670 0.927 / 0.001

17 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.6 1’53.687 0.944 / 0.017

18 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 283.6 1’53.833 1.090 / 0.146

19 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 281.4 1’53.878 1.135 / 0.045

20 81 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 286.6 1’53.960 1.217 / 0.082

21 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 285.1 1’53.995 1.252 / 0.035

22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.9 1’54.059 1.316 / 0.064

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 285.9 1’54.226 1.483 / 0.167

24 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 284.4 1’54.241 1.498 / 0.015

25 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.4 1’54.245 1.502 / 0.004

26 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 282.9 1’54.251 1.508 / 0.006

27 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 286.6 1’54.264 1.521 / 0.013

28 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 280.7 1’54.693 1.950 / 0.429

29 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 282.9 1’54.766 2.023 / 0.073

30 18 Xavi CARDELUS AND Cerba Promoracing Team Kalex 280.0 1’54.929 2.186 / 0.163

31 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 285.1 1’55.274 2.531 / 0.345

32 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic Kalex 278.5 1’55.362 2.619 / 0.088

Foto: MotoGP Press