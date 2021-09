Franco Morbidelli farà il proprio ritorno in pista in occasione del GP di San Marino 2021, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 17-19 settembre sul circuito di Misano. Il centauro della Yamaha tornerà in gara dopo aver saltato gli ultimi cinque appuntamenti a causa di un infortunio al ginocchio destro e alla conseguente operazione. La sua ultima apparizione in pista risale al 20 giugno, quando concluse il GP di Germania al 18mo posto.

Il ribattezzato Morbido, compagno di squadra di Valentino Rossi con la Yamaha Petronas e pronto al grande salto da ufficiale nel 2022, vanta come miglior risultato stagionale il terzo posto ottenuto nel GP di Spagna a Jerez. Per quattro volte il 26enne ha chiuso fuori dalla zona punti, ha raccolto complessivamente 40 punti. A causa del problema fisico ha dovuto saltare il GP di Olanda, la doppia prova in Austria, il GP di Gran Bretagna e il GP di Aragon. Lo scorso anno fu secondo in classifica generale alle spalle di Joan Mir.

A dare l’annuncio del rientro di Franco Morbidelli è stato Massimo Meregalli, team director della scuderia di Iwata, ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Franco Morbidelli sarà nella nostra entry-list di Misano. Sicuramente non sarà al 100%, ma siamo contenti. Ieri sera l’ho sentito molto bene, dopo qualche giro fatto a Pomposa penso gli sia tornato il morale alto, ha voglia di saltare ancora sulla M1 e lo farà nella FP1 di Misano“.

Foto: MotoGP.com Press