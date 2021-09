Moto3, qualifiche GP Aragon: Binder in pole davanti a Rodrigo e Suzuki, 5° crono per Migno

Darryn Binder conquista la pole-position del Gran Premio d’Aragon, dodicesimo atto del Mondiale Moto3 2021. Il sudafricano di Sprinta domina la scena e firma il miglior crono nelle qualifiche per la terza volta in carriera. Secondo posto per l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) davanti al giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58).

Quest’ultimo ha aperto la sessione con il best lap della Q1. Il portacolori di SIC 58 ha firmato il tempo di 1.58.345. Il ritmo del centauro giapponese è stato incredibile se paragonato ai diretti rivali. Secondo posto per il ceco Filip Salac (Prüstel GP) davanti al giapponese Ayumu Sasaki (KTM), rispettivamente con +543 e +572 millesimi di ritardo dalla performance del pilota asiatico.

Escluso Stefano Nepa, quinto alle spalle di Kaito Toba (Green Power) che dopo la sessione è scivolato nel secondo settore della pista. Il giapponese stava provando a migliorarsi, un rischio che poteva evitare visto che tutti i rivali avevano già finito la sessione.

Binder è stato subito veloce nella Q2. Il pilota di Sprinta ha fermato il cronometro in 1.57.724, una prestazione che non è più stata migliorata da nessuno. Rodrigo ha strappa all’ultimo giro il secondo tempo con 181 millesimi di ritardo dall’autore della pole-position.

Il pilota di Gresini scatterà davanti a Suzuki, out nel finale in seguito ad una scivolata nel primo settore della pista. Il padrone di casa Sergio Garcia (Aspar), secondo in campionato, apre la seconda fila con 345 millesimi di scarto da Binder.

Top5 per Andrea Migno davanti al turco Deniz Oncu (KTM). Il romagnolo di Snipers è stato il migliore degli italiani alla fine di un turno che non ha sorriso a Dennis Foggia ed a Romano Fenati (Max Racing). Il portacolori di Leopard ed il vincitore del GP di Gran Bretagna di Silverstone si schiereranno sulla griglia in 14° e 17° piazza, un risultato deludente dopo le prove libere di questa mattina.

Nono tempo per lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), leader del Mondiale che non sta brillando in questo week-end. Sono 710 i millesimi del padrone di casa che chiuderà la terza fila alle spalle del nostro Niccolò Antonelli (Esponsorama) e del connazionale Jeremy Alcoba (Gresini).

Appuntamento a domani alle 11.00 per il dodicesimo atto del Mondiale Moto3 2021.

RISULTATO QUALIFICHE GP ARAGON 2021

1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 234.5 1’57.724

2 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 233.5 1’57.905 0.181 / 0.181

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 232.5 1’57.976 0.252 / 0.071

4 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 237.6 1’58.069 0.345 / 0.093

5 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 231.5 1’58.103 0.379 / 0.034

6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.8 1’58.314 0.590 / 0.211

7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 231.0 1’58.362 0.638 / 0.048

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 229.5 1’58.381 0.657 / 0.019

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1’58.434 0.710 / 0.053

10 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 234.5 1’58.463 0.739 / 0.029

11 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 228.1 1’58.475 0.751 / 0.012

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 236.0 1’58.490 0.766 / 0.015

13 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 231.0 1’58.613 0.889 / 0.123

14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 235.0 1’58.646 0.922 / 0.033

15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1’58.830 1.106 / 0.184

16 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.5 1’58.893 1.169 / 0.063

17 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 229.0 1’58.953 1.229 / 0.060

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 230.5 1’59.039 1.315 / 0.086

Foto: MotoGP Press