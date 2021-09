Una giornata sostanzialmente dai due volti per Marc Marquez quella odierna. Dopo aver fatto il vuoto nella FP1, infatti, il Cabroncito ha marcato visita nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato MotorLand, infatti, il portacolori del team Repsol Honda ha dimostrato che la condizione fisica migliora ma, di pari passo, errori e scivolate continuano a non abbandonarlo…

“Il piano della mia giornata era lavorare in ottica gara – spiega il sei volte campione della classe regina ai microfoni di Sky Sport – Questa mattina, infatti, ho montato la gomma soft e ho provato subito il time attack, pensando anche alle temperature che sarebbero cresciute nel corso del pomeriggio. Nella FP2 volevo girare il più possibile per capire il comportamento delle gomme nelle condizioni che vedremo domenica per la gara. Sicuramente la caduta ha leggermente rovinato i miei piani, ma ho potuto comunque inanellare una bella serie di tornate con le gomme medie e anche le hard. Sono molto contento del feeling con la mia moto e del passo, dopotutto dopo 20 giri sono stato in grado di segnare 1:48.8, davvero niente male”.

Prima della scivolata del pomeriggio, tuttavia, abbiamo assistito ad un Marc Marquez davvero in stato di grazia, sia perchè si trova su una delle sue piste preferite, sia perchè il braccio inizia ormai a non dare più grossi problemi: “Non so se sono tornato ai livelli di prima del ko di Jerez – sorride – sicuramente mi sento bene a livello di feeling ed è quello che conta. La Honda si trova a proprio agio su questa pista, ma lo eravamo anche a Silverstone, vedremo come risponderà la moto sul giro secco, dove soffriamo un po’, mentre sul passo gara possiamo davvero fare bene”.

