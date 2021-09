Un quarto posto che si può leggere in tanti modi, quello conquistato oggi da Marc Marquez nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Il Cabroncito, infatti, sa che quella di Alcaniz è una delle piste sulle quali sa sempre esaltarsi, soprattutto perchè ha un lay-out sinistrorso, e domani sarà tra i candidati al successo.

Il suo passo gara è davvero interessante e lo ha confermato chiudendo in vetta la quarta sessione di prove libere, mentre la prima fila gli è sfuggita dalle mani per un soffio. Al netto della straordinaria pole position di Francesco “Pecco” Bagnaia (1:46.322) il sei volte campione della classe regina ha fatto segnare 1:46.736 a 17 millesimi da Fabio Quartararo e 48 da Jack Miller. Il secondo posto, quindi, era davvero alla portata del numero 93.

“Ho realizzato un buon giro, ma senza volere rischiare al massimo – spiega ai microfoni di Sky Sport – Come sempre quando devo cercare il time attack faccio più fatica. Quando monto la gomma nuova tutto diventa più aggressivo e spingendo non riesco a dare il mio massimo”.

Lo spagnolo tuttavia ha dalla sua un ottimo passo gara: “Nella FP4 ho messo insieme diversi giri interessanti, ma non mi definirei il favorito in vista della gara di domani. Magari sono più veloce rispetto ad altre piste, ma continuo a guidare con grande attenzione, per non commettere errori o movimenti strani per non sollecitare troppo il braccio. So bene che non posso controllare la mia moto come prima”.

A questo punto il Cabroncito prova a immaginare la sua gara di domani: “Mi sento a posto a livello di bilanciamento, ma non sono ancora pronto per una gara al massimo dal primo all’ultimo giro. Cercherò di fare del mio meglio e rimanere nel gruppo di testa, poi si vedrà…”.

Credit: MotoGP.com Press