Dopo una settimana di pausa, la MotoGP si appresta a tornare in azione. Nell’imminente weekend la massima categoria motociclistica sarà di scena al Motorland Aragon, dove si disputerà il Gran Premio d’Aragona, tredicesimo atto di una stagione che appare ormai segnata. Infatti, a meno di clamorose debacle o di seri infortuni, difficilmente il titolo iridato sfuggirà dalle mani di Fabio Quartararo.

Dominando il GP di Gran Bretagna, il ventiduenne francese ha guadagnato un margine di ben 65 punti sull’inseguitore più vicino, ovvero il Campione in carica Joan Mir. Quest’ultimo ha di fatto abdicato nelle dichiarazioni post-gara, affermando di ritenere impossibile un recupero rispetto all’attuale battistrada. Francamente, difficile dargli torto. Sinora, in questo 2021, El Diablo si è rivelato nettamente il più veloce e costante del lotto, raccogliendo ben 5 vittorie e 8 podi. Per dare un termine di paragone, si pensi che il solo Jack Miller si è imposto più di una volta, mentre nessun centauro ha superato quota 4 piazzamenti nella top-three.

In realtà, ad Aragon avremo già un assaggio di 2022, poiché Maverick Viñales farà il proprio esordio in sella all’Aprilia. Dopo il burrascoso divorzio con la Yamaha, il ventiseienne spagnolo avrà l’occasione di acclimatarsi alla Casa di Noale, per la quale correrà a partire dal prossimo anno. Il ritorno di Top Gun anticipa quello di Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, che avverrà a Misano per Yamaha. A quel punto saremo davvero già proiettati verso il futuro. Si annuncia quindi un finale di 2021 in grado di assumere i connotati di una sorta di “Mundialito”, poiché avremo un protagonista assente sinora (Dovizioso) e due che cambieranno moto (Morbidelli, pronto a salire in sella a una M1 ufficiale, nonchè appunto Viñales). Insomma, si può dire che con l’arrivo di Maverick sulla RS-GP, previsto per il weekend, inizi ufficialmente il 2022.

Vedremo se, invece, Valentino Rossi riuscirà a riscattarsi dopo il pessimo Gran Premio di Gran Bretagna. Il countdown dice -6 prima dell’addio definitivo alla MotoGP. Sarebbe bello rivedere, almeno per una volta, il Dottore veramente protagonista. Sarà possibile in Aragona, oppure bisognerà sperare nell’aria di casa di Misano?

MOTOGP – MONDIALE PILOTI (12/18 GP)

206 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

141 – MIR Johan (Suzuki)

137 – ZARCO Johann (Ducati)

136 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

118 – MILLER Jack (Ducati)

108 – BINDER Brad (Ktm)

MOTOGP – MONDIALE COSTRUTTORI (12/18 GP)

234 – YAMAHA

225 – DUCATI

162 – KTM

158 – SUZUKI

115 – HONDA

84 – APRILIA

Foto: MotoGPpress.com