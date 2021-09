VIDEO Moto3, GP Aragon 2021: gli highlights delle qualifiche del MotorLand

Darryn Binder ha fatto sua la pole position del Gran Premio d’Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Il portacolori del team Honda Petronas ha dominato la scena, firmando il miglior davanti all’argentino Gabriel Rodrigo (Kalex Gresini) e il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58).

Top5 anche per Andrea Migno (Honda Snipers) davanti al turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3), mentre nel complesso la sessione non ha sorriso a Dennis Foggia (Honda Leopard) ed a Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) che si schiereranno sulla griglia in 14° e 17° piazza, un risultato deludente dopo le prove libere di questa mattina.

Nono tempo per lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), leader del Mondiale che non sta brillando in questo week-end. Sono 710 i millesimi del padrone di casa che chiuderà la terza fila alle spalle del nostro Niccolò Antonelli (Esponsorama) e del connazionale Jeremy Alcoba (Gresini). Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni del MotorLand.

Credit: MotoGP.com Press