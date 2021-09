Francesco “Pecco” Bagnaia conclude con un sorriso convinto il suo venerdì del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato MotorLand, infatti, il portacolori del team Yamaha Factory ha messo a segno il sesto crono complessivo a 419 millesimi dal suo compagno di scuderia, Jack Miller, che ha dettato legge specialmente nel corso della FP2, conclusa in vetta.

Il pilota torinese completa il bilancio della sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento, devo dire che ho vissuto una bella giornata, sicuramente ben lontana dall’incubo sportivo di dodici mesi fa. Oggettivamente fu uno dei peggiori weekend della mia carriera. Oggi, fortunatamente, è stato completamente diverso. Sono risultato veloce sin dall’avvio e anche a livello di passo ho grande fiducia. Anzi, abbiamo già realizzato diverse prove in ottica gara, quindi ora potrò concentrarmi solamente sul lavoro con le gomme usate. Posso dire che è la prima volta in assoluto che entro in pista e tutto va già bene sulla moto da quanto era perfetta”.

Nel corso di questa stagione uno dei “nei” per Bagnaia sono state le gomme. “Amiche” fino alla domenica e, troppo spesso, “inefficaci” durante le gare. Nel Gran Premio di Gran Bretagna, per esempio, il suo finale è stato pesantemente condizionato da uno pneumatico posteriore che lo ha fatto precipitare in classifica.

“Nonostante tutto non cambieremo il nostro approccio – annuncia – Continueremo come abbiamo sempre fatto, dopotutto Ducati è uno dei team più attenti a come scaldare le gomme per cercare un vantaggio. Invece, non sappiamo perchè, molto spesso si è rivelato controproducente in questo campionato. Detto questo, abbiamo fiducia in Michelin e faremo di tutto perchè non capiti di nuovo un guaio come successo a Silverstone”.

