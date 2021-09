MotoGP, GP Aragon 2021: Fabio Quartararo e le Ducati sfidano Marc Marquez per la pole position

Si annuncia un sabato davvero intenso e difficile da leggere per quanto riguarda il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato MotorLand, infatti, dalle ore 14.10 vivremo una sessione di qualifiche davvero da cuori forti. Un dominatore assoluto non sembra stagliarsi all’orizzonte, per cui molte moto cercheranno di contendersi la pole position sul circuito di Alcaniz.

Le prime due sessioni di prove libere disputate nella giornata di ieri (oggi vivremo la FP3 dalle ore 9.55 e la FP4 dalle ore 13.30) hanno mischiato le carte in tavola (o meglio su pista) in maniera sostanziale. La mattinata di ieri aveva eletto Marc Marquez a sicuro favorito per la partenza al palo, mentre il pomeriggio spagnolo ha fatto capire a tutti come anche la Ducati potrebbe essere della partita, grazie a Jack Miller, ma non solo.

L’australiano della Casa di Borgo Panigale ha fatto segnare il miglior crono del venerdì del MotorLand in 1:47.613 con la bellezza di 273 millesimi di vantaggio su Aleix Espargarò. Lo spagnolo, ormai, non è più una sorpresa a questi livelli, specialmente sul giro secco, per cui non va assolutamente sottovalutato in ottica pole position. Discorso simile, come sempre, anche per Fabio Quartararo. Il portacolori del team Yamaha Factory, leader assoluto della classifica generale, ha sì il settimo crono assoluto in 1:48.034, ma quando c’è da tentare il time attack è sempre l’uomo da battere.

Per quanto riguarda la prestazione secca, come detto, Marc Marquez potrebbe essere davvero pronto a stupire. Nella FP1 era stato in grado di piazzare un ottimo 1:48.048, salvo poi non forzare nel pomeriggio. Il Cabroncito si trova su uno dei “suoi” circuiti, con un lay-out sinistrorso che favorisce la sua guida e, soprattutto, non affatica il braccio destro. Per la pole position ci sarà eccome, assieme al blocco Ducati. Johann Zarco e Jorge Martin del team Pramac sono al quarto e quinto posto complessivo, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia è sesto.

Si annuncia un sabato non certo in discesa, invece, per Suzuki e Valentino Rossi. Alex Rins ha chiuso al 12° posto il suo venerdì’ di Aragon, mentre Joan Mir, addirittura, è 21° e penultimo. La moto di Hamamatsu non sembra minimamente a proprio agio su questo circuito, proprio come il “Dottore” che non va oltre la 19° posizione complessiva a 1.036 da Miller, con una M1 che continua a regalargli pochi sorrisi, zero certezze e troppi grattacapi.

Foto: Lapresse