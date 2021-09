VIDEO MotoGP, GP Aragon: highlights qualifiche. Bagnaia conquista la pole position! Valentino Rossi 21°

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP di Aragon, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Motorland in Spagna. Il ribattezzato Pecco ha guadagnato la partenza al palo in sella alla sua Ducati, precedendo il compagno di squadra Jack Miller.

Doppietta della scuderia di Borgo Panigale, che precede il francese Fabio Quartararo: l’alfiere della Yamaha, leader campionato, è sempre più proiettato verso la conquista del titolo iridato. In seconda fila scatteranno gli spagnoli Marc Marquez (Honda); Jorge Martin (Ducati Pramac) e Aleix Espargarò (Aprilia). Settima piazza per lo spagnolo Joan Mir, il Campione del Mondo sulla Suzuki precede il connazionale Pol Espargarò (Honda) e il nostro Enea Bastianini (Ducati Avintia).

Valentino Rossi è andato in grandissima difficoltà in sella alla Yamaha Petronas e scatterà addirittura dalla penultima posizione. Il Dottore non è andato oltre il 21mo posto, peggio di lui ha fatto soltanto il compagno di marca Jake Dixon. Malissimo anche Alex Rins (20mo con la Suzuki) e Maverick Vinales, 19mo al suo esordio con l’Aprilia. Danilo Petrucci 16mo appena davanti a Luca Marini. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Aragon 2021.

Foto: MotoGP.com Press