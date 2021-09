MotoGP su TV8, GP Aragon 2021: orari, programma in chiaro, diretta, differita, sintesi qualifiche

L’odierna giornata dell’11 settembre sarà ricordata come quella delle cerimonie di commemorazione per il ventennale dei terribili attentati del 2001. Più umilmente, e in maniera molto meno drammatica, il Motomondiale si appresta “solo” a vivere le qualifiche del Gran Premio di Aragon, tredicesimo round della stagione.

In MotoGP sul giro secco siamo reduci dalla rottura del duopolio Yamaha–Ducati. Dopo 11 pole position realizzate dalla Casa di Iwata o da quella di Borgo Panigale, a Silverstone la Honda ha saputo inserirsi nella contesa. Saprà fare altrettanto anche in Aragona, dove in passato si è tolta grandissime soddisfazioni?

Dal canto suo Maverick Viñales sogna una piccola impresa. Lo spagnolo è già partito davanti a tutti ad Assen, quando ancora montava su una Yamaha. Dovesse realizzare una pole position anche in sella a un’Aprilia, si tramuterebbe in un pilota in grado di firmare due pole position con due case diverse nell’arco della stessa stagione, fatto più unico che raro. Dunque, come seguire le qualifiche in TV?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la sintesi delle qualifiche di tutte le classi. Non saranno trasmesse le prove libere del mattino.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi. FP4 e qualifiche saranno proposte anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

Ore 18.45-20.00 MotoGP, Moto2, Moto3 – Sintesi Qualifiche (Differita)

SABATO 11 SETTEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

