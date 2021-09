Moto3, risultati FP2 GP Aragon 2021: Deniz Oncu è il più veloce, gli italiani rincorrono ma danno segnali importanti

Ci pensa Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a far segnare il miglior crono della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2021, ma gli spunti non sono affatto mancati. Sul tracciato denominato MotorLand le temperature si sono fatte pienamente estive dopo il fresco della mattinata, per cui i tempi non sono migliorati in maniera particolare.

Ha brillato, come detto, il turco Deniz Oncu che, al termine della FP2 ha fatto segnare un ottimo 1:58.929 che lo ha messo al comando della classifica con appena 45 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar), mentre al terzo posto troviamo il sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) a 76.

Nonostante il tracciato sia decisamente lungo, i distacchi sono stati minimi. Quarto, per esempio, lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) a soli 81 millesimi, davanti al connazionale Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 104. Sesto crono per il ceco Filip Salac (KTM Pruestel) a 227, mentre dobbiamo scendere fino alla settima piazza per incontrare il primo italiano, Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) con un gap di 289 millesimi.

Ottavo tempo per Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 306 millesimi di distacco da Oncu ma, proprio sotto la bandiera a scacchi, ha chiuso un giro nel quale veleggiava con 3 decimi di vantaggio al T3, prima di togliere il gas. Nono crono per il francese Lorenzo Fellon (Honda SIC58) a 343 millesimi, quindi decimo lo spagnolo Adrian Fernandez (Husqvarna Max Racing) a 388 millesimi, davanti al nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) undicesimo a 395. Si ferma in quattordicesima posizione Andrea Migno (Honda Snipers) a 552 millesimi, ma il tempo non permette al romagnolo di entrare nella top14 complessiva, nella quale trovano spazio l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) e lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), rispettivamente sedicesimo e diciannovesimo in questa FP2.

Per i colori italiani troviamo Stefano Nepa (KTM BOE) al ventiduesimo posto con un distacco di 1.065, quindi ventiseiesimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.716. Chiude la graduatoria, ventottesimo ed ultimo, Alberto Surra (Honda Snipers) a quasi due secondi di distacco. A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra sulla giornata di domani, con la terza sessione di prove libere che scatterà alle ore 9.00, prima delle qualifiche delle ore 12.35.

CLASSIFICA FP2 GP ARAGON 2021 – MOTO3

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 239.2 1’58.929

2 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 235.5 1’58.974 0.045 / 0.045

3 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 239.2 1’59.005 0.076 / 0.031

4 11 Sergio GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 243.5 1’59.010 0.081 / 0.005

5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.6 1’59.033 0.104 / 0.023

6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 239.2 1’59.156 0.227 / 0.123

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 237.6 1’59.218 0.289 / 0.062

8 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.8 1’59.235 0.306 / 0.017

9 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 242.9 1’59.272 0.343 / 0.037

10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 240.2 1’59.317 0.388 / 0.045

11 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 241.8 1’59.324 0.395 / 0.007

12 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 242.9 1’59.364 0.435 / 0.040

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.6 1’59.395 0.466 / 0.031

14 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.2 1’59.481 0.552 / 0.086

15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 241.8 1’59.533 0.604 / 0.052

16 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.8 1’59.538 0.609 / 0.005

17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 239.7 1’59.633 0.704 / 0.095

18 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 239.2 1’59.788 0.859 / 0.155

19 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1’59.820 0.891 / 0.032

20 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.1 1’59.825 0.896 / 0.005

21 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 239.2 1’59.928 0.999 / 0.103

22 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 239.7 1’59.994 1.065 / 0.066

23 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 237.6 2’00.107 1.178 / 0.113

24 63 Syarifuddin AZMAN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 239.7 2’00.485 1.556 / 0.378

25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 239.2 2’00.515 1.586 / 0.030

26 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 235.0 2’00.645 1.716 / 0.130

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 237.1 2’00.678 1.749 / 0.033

28 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 235.0 2’00.836 1.907 / 0.158

