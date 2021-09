MotoGP, GP Aragon 2021: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez proseguirà la sua striscia vincente come al Sachsenring?

Il Motomondiale si appresta a fare ritorno in Spagna dopo avervi già fatto tappa per due volte in primavera. Domenica 12 settembre si disputerà il Gran Premio di Aragona, tredicesimo round del campionato 2021. La prova non ha grandissima tradizione, poiché è entrata nel giro della MotoGP solo nel 2010 grazie all’edificazione del modernissimo MotorLand Aragòn, un complesso di ben sei circuiti che comprende anche un kartodromo e quattro piste da cross. Quella del weekend sarà la 12ma edizione del GP di Aragona, ma non va dimenticato come qui, di appuntamenti iridati, se ne sia disputato uno in più. Infatti lo scorso anno il tracciato fu teatro di un double header, poiché ospitò anche l’estemporaneo Gran Premio di Teruel.

MOTOGP

Le dodici gare sinora andate in scena in Aragona hanno avuto sei vincitori diversi. Il più grande interprete dell’autodromo è senza ombra di dubbio Marc Marquez, issatosi a quota 5 affermazioni, di cui ben quattro consecutive (2013, 2016, 2017, 2018, 2019). Per la verità, la sequenza vincente del ventottenne spagnolo è ancora aperta, visto che nel 2020 non era in pista a causa dei postumi dell’incidente patito pochi mesi prima a Jerez de la Frontera.

Oltre all’iberico ci sono solo altri due centauri in attività a essersi già imposti in questo contesto. Si tratta di Alex Rins e Franco Morbidelli, i quali hanno primeggiato nei GP disputatisi lo scorso anno (orfani, quindi, del fuoriclasse di Cervera).

ARAGON – VITTORIE MOTOGP

5 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)

2 – STONER Casey [AUS] (2010, 2011)

2 – LORENZO Jorge [ESP] (2014, 2015)

1 – PEDROSA Dani [ESP] (2012)

1 – RINS Alex [ESP] (2020)

1 – MORBIDELLI Franco [ITA] (2020, GP di Teruel)

Ciò significa che nessun italiano ha ancora vinto il Gran Premio di Aragona propriamente detto, visto che l’unico successo è arrivato nel GP di Teruel. I migliori risultati sono due secondi posti ottenuti da Andrea Dovizioso nel 2018 e 2019. Il trentacinquenne forlivese, peraltro, si era già piazzato terzo nel 2012. Sono tre anche i podi di Valentino Rossi, attestatosi sempre sul gradino più basso (2013, 2015, 2016). Infine, non va dimenticata la terza posizione di Andrea Iannone del 2018.

Va rimarcato come Casey Stoner sia l’unico pilota ad aver primeggiato con due moto diverse. L’australiano ha trionfato in sella a una Ducati nel 2010 e a una Honda nel 2011.

A proposito di costruttori, come si può facilmente intuire, il circuito dell’Aragona è nettamente favorevole alla Honda, che ha vinto ben 7 volte, con tre piloti diversi. Sono invece 3 le affermazioni della Yamaha, mentre se conta 1 anche per Ducati e Suzuki.

MOTO2

Sam Lowes vanta addirittura 3 successi su questa pista, avendovi trionfato nel 2016 e in entrambi i GP disputati nel 2020. Il britannico è l’unico centauro attualmente impegnato nella categoria a essere già passato per primo sotto la bandiera a scacchi in questo contesto.

2010 – IANNONE Andrea [ITA]

2011 – MARQUEZ Marc [ESP]

2012 – ESPARGARO Pol [ESP]

2013 – TEROL Nicolas [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – RABAT Tito [ESP]

2016 – LOWES Sam [GBR]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – BINDER Brad [RSA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2020 – LOWES Sam [GBR]

2020 – LOWES Sam [GBR] {GP di Teruel}

MOTO3

In Moto3 nessun pilota è ancora riuscito a vincere più di un GP di Aragona, anche se un pilota si è imposto per due occasioni sul tracciato. Lo scorso anno Jaume Masià ha, infatti, primeggiato in ambedue gli appuntamenti disputati. Nella storia della categoria, si conta anche un successo italiano:

2012 – SALOM Luis [ESP]

2013 – RINS Alex [ESP]

2014 – FENATI Romano [ITA]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – NAVARRO Jorge [ESP]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – CANET Aron [ESP]

2020 – MASIA Jaume [ESP]

2020 – MASIA Jaume [ESP} {GP di Teruel}

Foto: MotoGPpress.com