VIDEO MotoGP, GP Aragon 2021: highlights e sintesi prove libere

E’ stato l’australiano Jack Miller a concludere in vetta all’ordine dei tempi nel primo giorno di prove libere del GP d’Aragon, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Il pilota della Ducati ha fermato i cronometri sul tempo di 1’47″613 trovando un grande giro nella simulazione del time-attack. Una prestazione considerevole per Jack, bisognoso di un risultato di rilievo in una stagione tra alti e bassi.

Alle sue spalle troviamo lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró che si è confermato molto performante su questo circuito, ricordando il primo podio conquistato a Silverstone (Gran Bretagna) con la moto di Noale. L’iberico, distanziato di 0″273, ha preceduto un sorprendente Cal Cruthclow che con la Yamaha ufficiale si è classificato in terza posizione a 0″284 dalla vetta.

A seguire un tris di Ducati guidato dal francese Johann Zarco (Team Pramac) a 0″375 davanti allo spagnolo Jorge Martin (Team Pramac) a 0″410 e a Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati ufficiale). Il piemontese, protagonista anche di una scivolata nel corso del turno, non ha trovato quella velocità che desiderava.

Immediatamente dietro a Bagnaia ci sono il leader del campionato Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale) a 0″421 e lo spagnolo Marc Marquez (Honda) a 0″435, in graduatoria nel combinato con il crono della FP1. Marc infatti è stato anch’egli protagonista di una caduta. Situazione complicata per Valentino Rossi in 19ma piazza a 1″036, vittima di un crash senza conseguenze, davanti a una delle attrazioni maggiori del fine-settimana, ovvero Maverick Vinales che ha fatto il proprio esordio in sella all’Aprilia dopo essere stato licenziato dalla Yamaha. Per Vinales un 20° posto a 1″142.

Di seguito il video degli highlights:

