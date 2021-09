Griglia di partenza MotoGP, GP Aragon: Bagnaia in pole position! Quartararo 3°, Valentino Rossi penultimo

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Aragon 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland in Spagna. Si è assegnata la pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani. I piloti si sono dati grande battaglia per conquistare le migliori posizioni possibili sullo schieramento, in un turno di time attack decisamente appassionante, avvincente ed equilibrato.

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP di Aragon. Il ribattezzato Pecco ha guadagnato la partenza al palo in sella alla sua Ducati, precedendo il compagno di squadra Jack Miller. Doppietta della scuderia di Borgo Panigale, che precede il francese Fabio Quartararo: l’alfiere della Yamaha, leader campionato, è sempre più proiettato verso la conquista del titolo iridato. In seconda fila scatteranno gli spagnoli Marc Marquez (Honda); Jorge Martin (Ducati Pramac) e Aleix Espargarò (Aprilia). Settima piazza per lo spagnolo Joan Mir, il Campione del Mondo sulla Suzuki precede il connazionale Pol Espargarò (Honda) e il nostro Enea Bastianini (Ducati Avintia).

Valentino Rossi è andato in grandissima difficoltà in sella alla Yamaha Petronas e scatterà addirittura dalla penultima posizione. Il Dottore non è andato oltre il 21mo posto, peggio di lui ha fatto soltanto il compagno di marca Jake Dixon. Malissimo anche Alex Rins (20mo con la Suzuki) e Maverick Vinales, 19mo al suo esordio con l’Aprilia. Danilo Petrucci 16mo appena davanti a Luca Marini.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Aragon 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland in Spagna, il risultato delle qualifiche, i tempi e la classifica. L’appuntamento è per domani mattina (ore 09.40) con il warm-up, poi alle ore 14.00 il via della gara.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ARAGON MOTOGP 2021:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jack Miller (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Marc Marquez (Honda)

5. Jorge Martin (Ducati)

6. Aleix Espargarò (Aprilia)

7. Joan Mir (Suzuki)

8. Pol Espargarò (Honda)

9. Enea Bastianini (Ducati)

10. Johann Zarco (Ducati)

11. Takaaki Nakagami (Honda)

12. Brad Binder (KTM)

13. Iker Lecuona (KTM)

14. Alex Marquez (Honda)

15. Cal Crutchlow (Yamaha)

16. Danilo Petrucci (KTM)

17. Luca Marini (Ducati)

18. Miguel Oliveira (KTM)

19. Maverick Vinales (Aprilia)

20. Alex Rins (Suzuki)

21. Valentino Rossi (Yamaha)

22. Jake Dixon (Yamaha)

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2021: RISULTATI E TEMPI

Q2:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’46.322

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 1’46.688 0.366 / 0.366

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.4 1’46.719 0.397 / 0.031

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.6 1’46.736 0.414 / 0.017

5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 338.6 1’46.878 0.556 / 0.142

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’46.883 0.561 / 0.005

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.4 1’47.162 0.840 / 0.279

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.6 1’47.194 0.872 / 0.032

9 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 337.5 1’47.278 0.956 / 0.084

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 340.7 1’47.288 0.966 / 0.010

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.4 1’47.366 1.044 / 0.078

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.5 1’47.932 1.610 / 0.566

Q1:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’47.293

2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.9 1’47.344 0.051 / 0.051

3 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.5 1’47.508 0.215 / 0.164

4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 339.6 1’47.542 0.249 / 0.034

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.5 1’47.613 0.320 / 0.071

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 333.4 1’47.708 0.415 / 0.095

7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 341.8 1’47.741 0.448 / 0.033

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.5 1’47.750 0.457 / 0.009

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.7 1’47.764 0.471 / 0.014

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.5 1’47.790 0.497 / 0.026

11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1’47.863 0.570 / 0.073

12 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.3 1’48.146 0.853 / 0.283

Foto: MotoGP.com Press