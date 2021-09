MotoGP, dove correrà Valentino Rossi nel 2022? Endurance e 24 Ore di Le Mans sullo sfondo

E il sacro fuoco ancora si è spento. Valentino Rossi saluterà tutti a fine anno in MotoGP. L’icona della classe regina, dopo aver frequentato i lidi del Motomondiale dal lontano 1996, ha deciso di dire basta.

Le cose cambiano e anche Valentino deve fare i conti con un livello di competizione altamente qualificato e un modo di essere veloci sulla moto diverso da quello preferito. Tuttavia, per chi è nato e cresciuto con il Motosport nel sangue, non è facile distaccarsi completamente, seppur di motivazioni consistenti ve ne saranno: la nascita di sua figlia dalla relazione con la compagna Francesca Sofia Novello una su tutte.

“Per il mio futuro ho avuto molti contatti di buon livello per correre con le auto: non credo che farò il Dtm, ma l’Endurance sì, anche se non ho deciso in quale campionato, né la macchina con cui gareggerò. Ve lo farò sapere“, le esternazioni odierne del “46” ad Aragon (Spagna).

Per il “Dottore” quindi si fa largo l’ipotesi di una partecipazione al WEC 2022, ovvero il Mondiale endurance riservato alle auto. Da stabilire quale sarà la vettura a disposizione del nove volte iridato, anche se si vocifera possa essere una Ferrari, come già accaduto nella 12 Ore del Golfo disputata a inizio 2021.

Eventualità che mette Valentino in rotta di collisione con la 24 Ore di Le Mans, gara di un certo appeal nell’idea agonistica del campione di Tavullia nel suo futuro lontano dalle moto. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito.

