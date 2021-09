MotoGP oggi, GP Aragon 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 10 settembre, si comincia a girare sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del round del Motomondiale 2021. Lungo i saliscendi della pista iberica, i centauri dovranno trovare in fretta la quadra per essere pronti in vista delle qualifiche di domani e delle gare domenicali, riferendoci alle tre categorie.

Nella classe MotoGP il francese della Yamaha Fabio Quartararo è sempre più lanciato verso il suo primo titolo mondiale. Vittorioso in Gran Bretagna, il transalpino può vantare un vantaggio nella classifica generale di 65 punti sul primo degli inseguitori, ovvero lo spagnolo Joan Mir (campione del mondo dell’anno scorso). Una condizione molto vantaggiosa per lui che potrà correre al meglio, consapevole di avere a sua disposizione un margine considerevole, anche sarà necessario fare attenzione pensando al passato non proprio fortunato su questa pista.

Situazione difficile per la Ducati. Il migliore della truppa di Borgo Panigale è l’altro francese Johann Zarco, terzo a 69 lunghezze da Quartararo. L’alfiere della Rossa in Pramac, però, non sembra avere delle chance su una moto anche datata, parlando della GP20. Discorso diverso per Francesco “Pecco” Bagnaia, quarto con la GP21 ufficiale, e a 70 punti dal vertice. Il piemontese, per un motivo o per l’altro, appare lontano dal feeling desiderato con la Rossa e i presupposti per questo fine-settimana non sono dei migliori.

Grandi attese ci sono anche per Marc Marquez e Valentino Rossi: lo spagnolo in ripresa, ma non ancora al 100%, si presenta al via di un round sul quale in passato ha regalato diverse perle; il “Dottore” correrà per l’ultima volta in Spagna e cercherà di godersi questo momento al meglio, ricordando che al termine del 2021 si ritirerà. Osservato speciale poi non potrà che essere Maverick Vinales. L’iberico, licenziato con effetto immediato dalla Yamaha, sarà in sella all’Aprilia per dare il via a un nuovo percorso potendo disputare con la moto di Noale i sei GP restanti dell’annata.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP ARAGON 2021

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA GP ARAGON 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT MOTOGP

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne

Credit: MotoGP.com Press