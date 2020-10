LIVE Giro d’Italia, Bassano-Madonna di Campiglio in DIRETTA: diciotto in fuga. I corridori affrontano le rampe del Monte Bondone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.29 98 chilometri al traguardo.

13.24 Torna a scendere sotto i sei minuti il vantaggio dei battistrada.

13.20 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Jonathan Caicedo, Mattia Bais, Oscar Rodriguez, Sander Armée, Kilian Frankiny, Harm Vanhoucke, Hermann Pernsteiner, Illnur Zakarin, Tanel Kangert, Victor De La Parte, Hansen, Ruben Guerreiro, Thomas De Gendt, Hector Carretero, Eduardo Sepulveda, Villella e Cataldo, Rohan Dennis, Diego Ulissi, Louis Meintjes, Amanuel Gebreigzabhier, Ben O’ Connor.

13.16 La Deceuninck-Quick Step non sembra fare un’andatura particolarmente sostenuta.

13.13 Il vantaggio dei fuggitivi è salito a 5’50” mentre il gruppo aveva rallentato per permettere ai corridori di alimentarsi.

13.09 104 chilometri al traguardo.

13.05 Inizia il Monte Bondone per i fuggitivi.

13.02 In gruppo si alimentano prima dell’inizio del Bondone.

12.58 Stabile il vantaggio dei battistrada: 4’50” per loro.

12.54 Una decina di chilometri all’inizio del Monte Bondone.

12.50 Il vantaggio dei fuggitivi si aggira attorno ai 4’40”.

12.45 118 chilometri all’arrivo.

12.41 Il vantaggio dei fuggitivi resta stabile attorno a cinque minuti, la Deceuninck-Quick Step non lascia spazio.

12.37 Guerreiro ha già superato Visconti nella graduatoria della maglia blu (158 a 148) e sul Bondone può allungare ancora.

12.33 130 chilometri all’arrivo.

12.29 Cambio di bici per Ruben Guerreiro che ha avuto un problema al cambio.

12.25 Il vantaggio dei diciotto ora supera i cinque minuti.

12.21 Guerreiro passa per primo al GPM di Forcella Valbona.

12.15 Due chilometri al GPM per i fuggitivi.

12.10 Ora il vantaggio dei fuggitivi si è stabilizzato sui 4’30”.

12.06 146 chilometri al traguardo.

12.03 Attenzione a Pernsteiner che si trova a 9’53” da Almeida in classifica generale.

12.00 Il gruppo va piano, 4’28” di vantaggio per i battistrada.

11.57 150 chilometri all’arrivo.

11.55 Il gruppo si è rialzato, ora più di 3′ di ritardo.

11.52 Da dietro sta rientrando in solitaria Geoffrey Bouchard (AG2R).

11.50 Il migliore in classifica generale tra i fuggitivi è Pernsteiner che ha 9’53” di ritardo da Almeida.

11.46 Dal Gruppo Maglia Rosa ci sono ancora attacchi.

11.43 Questi corridori stanno guadagnando sul gruppo. Occhio che davanti c’è Guerreiro che potrebbe insidiare la Maglia Azzurra di Giovanni Visconti.

11.41 Drappello di 18 uomini al comando: Jonathan Caicedo, Mattia Bais, Oscar Rodriguez, Sander Armée, Kilian Frankiny, Harm Vanhoucke, Hermann Pernsteiner, Illnur Zakarin, Tanel Kangert, Victor De La Parte, Hansen, Ruben Guerreiro, Thomas De Gendt, Hector Carretero, Eduardo Sepulveda, Villella e Cataldo, Rohan Dennis, Diego Ulissi, Louis Meintjes, Amanuel Gebreigzabhier, Ben O’ Connor.

11.38 La NTT di Domenico Pozzovivo è già nelle posizioni d’avanguardia del plotone.

11.35 Proseguono gli scatti dal gruppo, sono stati raggiunti i cinque fuggitivi. Nel frattempo perdono contatto diversi corridori.

11.29 Il plotone per ora non ha lasciato definitivamente andare il tentativo.

11.23 Tutti i cinque corridori sono lontanissimi in classifica, da vedere se il gruppo si rialzerà o proseguirà con gli attacchi anche sulla salita.

11.20 Attacco di cinque corridori: Jonathan Caicedo (EF), Sander Armée (Lotto Soudal), Mattia Bais (Androni Giocattoli Sidermec) e i due Movistar Dario Cataldo e Davide Villella.

11.11 Superati i primi 30 chilometri di gara.

11.08 I corridori stanno per scalare il GPM di prima categoria di Forcella Valbona: 21,4 chilometri al 6,7% di pendenza media.

11.03 A breve il plotone approccerà il primo GPM di giornata, vedremo se i big si sfideranno già lì.

10.58 Si prosegue con scatti e controscatti, ma non si forma la fuga giusta.

10.52 Sarà una giornata lunghissima: mancano ancora 185 chilometri all’arrivo.

10.49 Superati i primi 15 chilometri, sempre gruppo allungatissimo.

10.45 Non si è ancora formato nessun tentativo.

10.39 Da capire se il gruppo lascerà andare via la fuga, o se ci vorrà un tentativo di forza sul primo GPM di giornata.

10.35 Ovviamente subito tantissimi attacchi.

10.31 Partita ufficialmente la corsa!

10.21 Partiti i corridori, ora tratto di trasferimento e poi chilometro 0.

9.57 La partenza è prevista alle 10.20, il chilometro 0 alle 10.30.

9.50 Oggi in programma l’importantissima diciassettesima tappa: saranno 203 i chilometri da affrontare tra Bassano del Grappa e la rampa finale che conduce al traguardo di Madonna di Campiglio, per una grande e possibile bagarre tra i big della classifica generale.

9.47 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della sedicesima tappa – Le pagelle della sedicesima tappa – La ‘Fagianata di Riccardo Magrini’ – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020, nonché il primo vero tappone alpino di questa Corsa Rosa. Saranno 203 i chilometri da affrontare tra Bassano del Grappa e la rampa finale che conduce al traguardo di Madonna di Campiglio, per una grande e possibile bagarre tra i big della classifica generale.

Quest’oggi si risalirà brevemente la Valdastico per scalare il lato destro della valle fino a Forcella Valbona, attraverso Tonezza del Cimone. È una salita molto lunga con pendenze costanti e soprattutto caratterizzata da numerose gallerie brevi, per un totale di 21,9 chilometri al 6,6% con picchi dell’11%. Si affronterà dunque la lunga discesa fino a Calliano, dove si scalerà il Monte Bondone da Aldeno con i suoi 20 chilometri al 6,8% di pendenza media e punte del 15%.

Si scenderà quindi su Sarche per raggiungere Terme di Comano e Tione di Trento attraverso il Passo Durone nei suoi 10,4 chilometri al 6% con picchi del 10%. Si riprenderà a risalire dapprima in falsopiano fino a Pinzolo-Carisolo, e poi al 6% medio con picchi del 9%, per i 12,5 chilometri che conducono a Madonna di Campiglio. Gli ultimi due chilometri sono sostanzialmente pianeggianti dopo l’ingresso nell’abitato attraverso una breve galleria artificiale.

La maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) è chiamato alla prova del nove nel primo grande tappone di questa Corsa Rosa, lungo pendenze molto più toste rispetto a quelle che ha affrontato finora. Ha dalla sua una formazione solida pronta a controllare la corsa, ma che non dovrà sottovalutare la potenza del Team Sunweb con due leader come Wilco Kelderman e Jai Hindley; perchè si, ieri si è capito che sembra proprio che nella formazione tedesca ci siano due punte, e questo, talvolta, non è un bene per andare a caccia del risultato pieno. Il quarto incomodo invece, potrebbe essere il trionfatore della frazione di Piancavallo Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

Attenzione poi alla coppia della Bora-Hansgrohe formata da Rafal Majka, mentre l’Italia spera e confida in una rimonta sulle strade a loro più congeniali, da parte di Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Domenico Pozzovivo (NTT) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step); anche se quest’ultimo avrà anche l’arduo compito di supportare la maglia rosa Almeida. Più difficile un riscatto da parte di Jakob Fuglsang (Astana). In ottica classifica dei GPM, la lotta tra Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) è più che mai aperta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.45. Buon divertimento!

