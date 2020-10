Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali e lo Stelvio: il trionfale precedente del 2017. E quando venne cancellato nel 2013…

Vincenzo Nibali cerca il colpaccio della 18ma tappa del Giro d’Italia 2020. La Pinzolo-Laghi di Cancano è la frazione regina di questa Corsa Rosa, l’ultimo appello per tutti gli uomini di classifica che vogliono alzare al cielo il Trofeo Senza Fine (la triplice scalata di Sestriere sabato e la breve cronometro di Milano potrebbero non essere sufficienti per fare saltare il banco). I ciclisti saranno chiamati ad affrontare il temibile Passo dello Stelvio, la Cima Coppi con i suoi 2.758 metri s.l.m. posta a 37 km dal traguardo. Successivamente è prevista la difficile ascesa di Torri di Fraele per giungere al traguardo. Il tutto condito da temperature estremamente rigide che complicheranno la situazione. Il capitano della Trek-Segafredo è attardato di 3’31” dalla maglia rosa Joao Almeida ed è a 33” di distacco dal podio: serve una magia oltre i 2000 metri d’altitudine. Quali sono i precedenti dello Squalo su questa salita spaccagambe?

Nel 2017 Vincenzo Nibali si era presentato da detentore del titolo, ma dopo 15 tappe accusava un ritardo di 3’40” dall’olandese Tom Dumoulin. Lo Squalo sapeva di doversi inventare qualcosa di spettacolare per ribaltare la situazione. Sullo Stelvio riuscì ad andare via insieme a Nairo Quintana, mentre Dumoulin era attardato per i celebri problemi intestinali. Il siciliano attaccò sul successivo Umbrail insieme al colombiano e raggiunse il fuggitivo Mikel Landa a 12 km dall’arrivo. Nibali attaccò poi in discesa e in volata sconfisse Landa, trionfando splendidamente sul traguardo di Bormio e risalendo al terzo posto in classifica generale a 1’12” da Dumoulin (poi concluderà la Corsa Rosa in terza piazza, trionferà il fuoriclasse orange). Nel 2013, quando Vincenzo Nibali vinse il suo primo Giro d’Italia, era previsto il transito al Passo dello Stelvio ma la tappa Ponte di Legno-Val Martello venne cancellata per la troppa neve che era caduta sul tracciato.

Foto: Lapresse