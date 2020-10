Giro d’Italia 2020: lo Stelvio deciderà la corsa? Salta il tappone del Colle dell’Agnello

Il tappone del penultimo giorno del Giro d’Italia 2020, l’Alba-Sestriere, è stato ridisegnato poiché, in questo momento, non è possibile transitare sul Colle dell’Agnello e sull’Izoard. La nuova frazione, verosimilmente, sarà molto più facile della precedente e, per questo, il Giro d’Italia dovrebbe decidersi nella giornata di domani. Infatti, lo Stelvio, presente della Pinzolo-Laghi di Cancano, verrà affrontato e sarà, per distacco, l’erta più impegnativa presente nel tracciato di quest’edizione della Corsa Rosa.

L’imperativo, nella giornata di domani, dunque, sarà attaccare la maglia rosa Joao Almeida. Viene da chiedersi, però, chi possa realmente insidiarlo oltre a Wilco Kelderman. Il neerlandese, infatti, deve recuperare appena diciassette secondi al lusitano della Deceuninck-Quick Step. Tutti gli altri uomini di classifica, invece, si trovano a oltre tre minuti da colui che da ormai due settimane veste il simbolo del primato.

Questo imprevisto, quindi, complica notevolmente i piani a tutti quei corridori, come Vincenzo Nibali, che programmavano d’attaccare da lontano per ribaltare la corsa. Lo Stelvio è una salita lunghissima e con pendenze impegnative, ove si possono scavare distacchi importanti. Ma basta per dare oltre tre minuti a due come Almeida e, soprattuto, Kelderman? Probabilmente no, a meno di crisi veramente importanti, date le squadre che hanno questi atleti hanno al loro fianco.

Foto: Lapresse