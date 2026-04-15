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LIVE Ronde van Limburg 2026 in DIRETTA: presenti tanti velocisti di spicco
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Ronde van Limburg 2026. Continuano le emozioni della primaversa ciclistica del nord Europa con una nuova semi classica che offrirà brevi strappi intervallati da tratti in pavè. Nulla a che vedere con Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, con un probabile arrivo in volata, ma non mancherà lo spettacolo. Appuntamento alle 13.15 con la partenza ufficiale da Hasselt, con l’arrivo previsto attorno alle 17.20 dopo 178.4 km in quel di Tongeren.
Tracciato che ricalca quello della passata edizione. Si viaggerà verso la sede d’arrivo nei primi 63 chilometri con lo strappo di Ginberg (1000 metri al 4.7% di pendenza media), un settore di pavè ed il muro di Kelberg (600 metri al 4.7%) da ripetere per due volte. Giunti una prima volta sotto lo striscione del traguardo il gruppo avvierà un anello di 38.2 km da ripetere in tre occasioni con al suo interno gli strappi di Kolmontberg (800 metri al 4.5%) e Zammelemberg (800 metri al 4.3%), ed i settori in pavè di Manshoven ed Op de Kriezel. Ultimi 10 chilometri in leggerissima ma costante discesa.
Occhi puntati dunque con ogni probabilità sui velocisti in grado di districarsi al meglio sulle pietre con Tim Merlier (Soudal Quick-Step) principale favorito nonostante il fresco rientro dall’infortunio. Occhi puntati anche su Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech), Milan Menten (Lotto Intermarchè), Stanislaw Aniolkoski (Cofidis), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). In casa Italia Alberto Dainese potrebbe rappresentare una valida alternativa a Merlier, con Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) e Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) in grado di ben figurare allo sprint.
La Ronde van Limburg, semiclassica belga di 178.4 km, inizierà alle 13.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento a tutti!