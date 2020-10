Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Gli altri vanno più forte: c’è un ricambio generazionale”. Lo Squalo si deve arrendere

Vincenzo Nibali non è riuscito a essere protagonista nella tappa regina del Giro d’Italia 2020. Lo Squalo si è staccato fin dalle prime rampe del Passo del Stelvio ed è giunto al traguardo dei Laghi di Cancano con un ritardo di cinque minuti dall’australiano Jai Hindley. Il siciliano si è dovuto arrendere, i suoi sogni di vittoria e di podio in questa Corsa Rosa sono definitivamente sfumati. Il capitano della Trek-Segafredo accusa infatti un ritardo di 5’47” dalla nuova maglia rosa Wilco Kelderman e di 5’32” dal terzo posto occupato dal britannico Tao Geoghegan Hart.

Vincenzo Nibali si è dovuto arrendere e il suo commento al termine della frazione odierna è stato lampante: “È stata una giornata dura e, anche se ieri non era successo nulla, i 5000 metri di dislivello oggi si sono fatti sentire sulle gambe di tutti. Sullo Stelvio c’è stato un ritmo forte fin da subito, con la Sunweb a tirare. Quando mancavano 8-9 chilometri alla cima, ed eravamo già a 2000 metri d’altezza, c’è stata un’ulteriore accelerazione dei corridori della Ineos, con Geoghegan Hart e Dennis. Hanno fatto esplodere il gruppetto che si era formato. Io sono rimasto da solo, sono andato avanti fin che potevo e sono arrivato con la maglia rosa”.

Il vincitore di due Giri d’Italia e di un Tour de France ha poi concluso: “Gli altri vanno più forte, c’è poco da dire: c’è un ricambio generazionale, è evidente che gli altri hanno dalla loro la carta d’identità. Credo di essere l’unico nato nel 1984 a lottare con i primi. L’anno è stato difficile, complicato, per tutti. Hindley è molto forte, si era già visto a Piancavallo, quando si era messo a fare un ritmo altissimo. La stagione, comunque, è stata strana: in tanti ci siamo concentrati su eventi particolari, nessuno di noi sapeva come saremmo arrivati qui. Ci sono poi i giovani: Hindley, Almeida, che anche oggi è andato forte, le medie nel finale erano molto alte. Venerdì non accadrà niente, dopodomani la corsa esploderà di nuovo“.

