Giro d’Italia 2020: Kelderman risponde in prima persona all’allungo di Hindley. Schermaglie in casa Sunweb

In una giornata nella quale la noia l’ha fatta da padrona, nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020 con arrivo in vetta a Madonna di Campiglio, le uniche schermaglie le ha fatte vedere la squadra più attrezzata di questa Corsa Rosa: la Sunweb. Lo squadrone teutonico è stato l’unico, sull’ascesa finale, a muovere, se pur per brevi tratti, le proprie pedine.

Wilco Kelderman e Jai Hindley, rispettivamente secondo e terzo della classifica generale alle spalle di Joao Almeida, sembrano essere i due uomini più in forma del momento, soprattutto quando la strada sale. L’australiano, molto più giovane dell’olandese, sembra addirittura avere qualcosa in più rispetto al proprio capitano, che ha trascinato fino in vetta domenica scorsa in quel di Piancavallo. A dirlo è stato ai microfoni di Rai Sport anche Vincenzo Nibali ieri: “Kelderman sta bene, ma il nemico ce l’ha in casa. Hindley sta bene, pedala bene, se decide di dare gas va via da solo. A Piancavallo ha fatto un ritmo indiavolato e si è spostato solo all’ultimo chilometro, dando dimostrazione di forza”.

Loading...

Loading...

Oggi, in un momento morto della corsa, quando la Deceuninck – Quick Step sembrava essere pronta a dettare con Knox e Masnada il proprio ritmo blando fino all’arrivo, c’è stata l’accelerata proprio di Hindley, che veste la Maglia Bianca di miglior giovane (è secondo nella speciale classifica alle spalle di Almeida). A raggiungere l’australiano, sia per non lasciargli spazio, che soprattutto per provare a staccare lo stesso Almeida, è stato proprio Kelderman. Due scatti non convinti, che infatti sono stati bloccati in breve tempo. Domani però ne vedremo sicuramente delle belle nel tappone dolomitico.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse