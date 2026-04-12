LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, c’è Balsamo

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026, con partenza da Denain e arrivo a Roubaix. E’ la sesta edizione della corsa.

Il percorso misura 142.9 km e presenta 20 settori di pavé. Il primo verrà affrontato dopo 29 km dalla partenza ed è quello di Solesmes à Haussy (0.8 km, due stelle di difficoltà). I primi tratti impegnativi saranno quelli di Haveluv à Wallers (2.5 km) e Hornaing à Wandignies (3.7 km), entrambi di 4 stelle. Successivamente la corsa passerà su Warlaing à Brillon (2.4 km, tre stelle) e Tilloy à Sars-et Rosières (2.4 km, quattro stelle di difficoltà) e su altri acciottolati meno impegnativi, che anticipano la fase calda della gara. A 55 km dal traguardo, infatti, inizierà Auchy-lez-Orchies à Bersée (2.7 km, 4 stelle), a cui seguire Mons-en Pévèle (3 km, cinque stelle di difficoltà). Altri settori tra una e tre stelle precedono gli ultimi settori impegnativi, che sono Camphin-en-Pévèle (1.8 km km, quattro stelle) e il celebre Carrefour de l’Arbre (2.1 km, cinque stelle di difficoltà), che termina a 15 km dalla conclusione. Saranno ancora presenti tre tratti, ma non troppo difficili, prima dell’arrivo nello storico velodromo di Roubaix.

Difficile trovare una vera favorita considerando che, a differenza di quella maschile, la corsa femminile è stata vinta da cinque cicliste diverse nelle ultime (ed uniche) cinque edizioni. Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) può essere la cadidata numero 1 alla vittoria, considerando le sei vittorie in stagione e il suo terzo posto qui l’anno scorso. Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) arriva a questa corsa da vincitrice uscente e con un secondo posto al Giro delle Fiandre alle spalle. La francese si è operata l’autunno scorso alla caviglia, fattore che non le ha permesso la miglior preparazione verso la nuova stagione. La classe 1992 ha corso solo due gare questa stagione, ma essendo una grande atleta anche in mountain bike, gravel e ciclocross puo fare la differenza sulle pietre. Per l’Italia la speranza più solida è riposta in Elisa Balsamo. La ciclista della Lidl – Trek ha ottenuto un secondo posto nel 2024 e un nono lo scorso anno, come migliori risultati in questa corsa. Nonostante non abbia ancora ottenuto vittorie in stagione la classe 1998 rimane tra le candidate alla vittoria.

Attenzione, anche, a Lotte Kopecky. La belga ha vinto quest’anno la Milano-Sanremo, dimostrando grande forma fisica. La Roubaix è una gara nelle sue corde, lo dimostrano il primo posto nel 2024 e il secondo posto nel 2022. Marianne Vos è un’altra delle favorite. L’olandese ha vinto di tutto in carriera, con più di 258 successi ottenuti, ma manca il trofeo della Roubaix. La trentottenne, escluso il DNF del 2022, è sempre entrata in top ten, con il secondo gradino del podio nel 2021 come miglior risultato. Questa è una delle ultime occasioni per prendersi la classica francese, l’atleta della Team Visma | Lease a Bike farà di tutto per battere le rivali. L’unica incognita sarà sulle gerarchie interne con la compagna di squadra Ferrand-Prévot, ma in una corsa come quella odierna è difficile fare tattiche. Altre cicliste che possono fare bene sono Elise Chabbey (FDJ United – SUEZ) e Cat Ferguson (Movistar Team).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix femminile 2026, di 142.9 km e che giunge alla sesta edizione. L’inizio della corsa è previsto per le 14.30. Buon divertimento