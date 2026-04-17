LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa senza un favorito, diversi italiani in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2026. Si prospetta all’orizzonte una corsa senza un chiaro favorito di partenza e nella quale sono diversi gli italiani in gara che hanno possibilità di ben figurare.

La storica corsa in linea, giunta alla sessantaseiesima edizione, prende il via da Beersel alle 13:30 e si conclude a Overijse dopo aver percorso 162,6 km. Le squadre partecipanti, al via dieci formazioni su diciotto del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga ha vinto l’edizione dello scorso anno superando allo sprint il connazionale Wout van Aert. A completare il podio il portoghese Antonio Morgado, vincitore della volata di gruppo.

I ciclisti, su un tracciato leggermente accorciato rispetto a quello delle ultime edizioni, dovranno affrontare ventuno muri: si parte forte con Alsemberg e Bruineput nei primi chilometri. La corsa entra nel vivo al chilometro 95 con l’inizio del circuito finale che dovrà essere ripetuto per tre volte. Potrebbe risultare decisivo l’ultimo passaggio sugli storici muri di Hertstraat e Moskesstraat .

L’assenza della maggior parte dei big del panorama internazionale indirizza la corsa verso uno scenario di equilibrio assoluto e apre a diverse opzioni in ottica successo finale. Nel novero dei candidati al trionfo rientrano il francese Romain Grégoire della Groupama – FDJ United, corridore completo in grado di ben figurare in salita e capace di imporsi nello sprint di un gruppo ristretto, lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla, recente vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, e il belga Florian Vermeersch della UAE Team Emirates-XRG, reduce dai terzi posti ottenuti nella Omloop Nieuwsblad e nella E3 Saxo Classic. Sono pronti a dir la propria anche l’olandese Tibor Del Grosso della Alpecin Premier-Tech, il francese Clément Venturini della Unibet Rose Rockets e Tim Wellens. Il corridore belga della UAE torna in gara dopo l’operazione alla clavicola subita in seguito alla caduta nella Kuurne-Brussel-Kuurne.

Non mancano le opzioni interessanti anche tra i corridori nostrani. In casa Italia potrebbero recitare un ruolo da protagonisti Edoardo Zambanini che potrebbe essere l’uomo di punta della Bahrain-Victorious, Marco Frigo della NSN Cycling Team e Alessandro Covi del Team Jayco AlUla. Da seguire con grande interesse la prova di Mattia Agostinacchio. Il corridore della EF Education – EasyPost affronta la sua prima gara ufficiale tra i professionisti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante 2026, il cui via è previsto alle 13:30. Seguiteci per non perdervi neanche un minuto di questa entusiasmante corsa, lo spettacolo è garantito, vi aspettiamo!