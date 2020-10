Giro d’Italia 2020, Matteo Spreafico positivo all’ostarina (doping). Il ciclista è sospeso

Matteo Spreafico è risultato positivo all’ostarina, una sostanza proibita nel mondo sportivo ed elencata nella classe S1.2 (Altri Agenti Anabolizzanti) della lista emanata dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). Il ciclista, attualmente impegnato al Giro d’Italia 2020, è stato sospeso in seguito a due controlli anomali (AAF) effettuati nelle giornate del 15 e del 16 ottobre (mercoledì e giovedì della settimana scorsa, undicesima e dodicesima tappa).

La sostanza, nota anche com Enobosarm, è un modulatore selettivo del recettore degli androgeni ed è in grado di generare guadagno muscolare. Il 27enne alfiere della Vinu Zabù-KTM ha il diritto di richiedere l’analisi del campione B, ma per il momento è sospeso provvisoriamente. La squadra ha comunicato alla Gazzetta dello Sport che il ragazzo avrebbe acquistato un integratore senza avvisare lo staff medico.

Foto: Lapresse