LIVE F1, GP Toscana 2020 in DIRETTA: 5° Leclerc! “Ho fatto il massimo, il passo per domani è buono”

CHARLES LECLERC: “HO FATTO IL MASSIMO, IN GARA CI PROVERO’. IL PASSO NON E’ MALE!”

LEWIS HAMILTON: “HO LAVORATO SODO PER STARE DAVANTI A BOTTAS”

16.05: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.02: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.144 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.059 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.365 4

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.810 5

5 Charles LECLERC Ferrari+1.126 6

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.167 5

7 Lance STROLL Racing Point+1.212 5

8 Daniel RICCIARDO Renault+1.399 5

9 Carlos SAINZ McLaren+2.726 6

10 Esteban OCON Renault- – 5

11 Lando NORRIS McLaren- – 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

14 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 4

16 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

16.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.59: Lewis Hamilton ottiene la pole-position n.95 in carriera su questo magico tracciato a precedere di 59 millesimi Bottas e di 0″365 Verstappen. Bravissimo Charles Leclerc che ottiene il quinto tempo a 1″126. Eccezionale il monegasco con questa macchina. Il finlandese danneggiato da un errore di Ocon che ha portato alla bandiera gialla.

15.56: Dentro tutti per quest’ultimo run e con Leclerc che dovrà fare un miracolo per essere in terza fila.

15.55: 5′ al termine delle qualifiche, ultimo colpo per tutti.

15.53: Perez si porta in quinta posizione a 1″167 da Hamilton, con Leclerc che scala in ottava.

15.51: Hamilton realizza un grandissimo crono di 1’15″144 con 59 millesimi di vantaggio su Bottas. Verstappen è terzo a 0″402. Leclerc è settimo con 2″595 di ritardo, ma in pista con gomme usate in questo primo tentativo.

15.48: Si comincia con le monoposto sul tracciato per il primo run nella Q3.

15.46: VIA ALLA Q3!!!

15.44: Si è alzato un po’ il vento, che potrebbe danneggiare i piloti nel loro giro.

15.41: Mercedes che conferma il proprio dominio dunque, ma attenzione a Verstappen che potrebbe giocarsi il colpo. Difficile per Leclerc puntare alla terza fila per il monegasco.

15.39: Niente da fare per Vettel che quindi risulta escluso dalla Q3, concludendo in 14ma posizione, mentre Leclerc è ottavo a 1″015 da Hamilton. Di seguito la classifica della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.309 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.013 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.162 2

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.605 3

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.934 3

6 Lance STROLL Racing Point+0.962 3

7 Esteban OCON Renault+0.988 4

8 Charles LECLERC Ferrari+1.015 4

9 Sergio PEREZ Racing Point+1.180 4

10 Carlos SAINZ McLaren+1.213 4

11 Lando NORRIS McLaren+1.331 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.545 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.545 4

14 Sebastian VETTEL Ferrari+1.549 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.945 4

15.35: Tornano in pista i piloti a 5′ dal termine di questa Q2.

15.32: A rischio eliminazione Kvyat, Sainz, Vettel, Grosjean e Raikkonen nell’ordine.

15.30: Nel primo colpo Hamilton mostra i muscoli, realizzando il nuovo record della pista di 1’15″309 con 13 millesimi di vantaggio su Bottas e 0″162 su Verstappen, bravissimo nel t-3. Albon quarto con l’altra Red Bull, Leclerc settimo a 1″015, mentre Vettel 13° al momento è escluso con 1″693 di ritardo.

15.27: In pista tutti con gomme soft.

15.25: Mercedes quindi che ha confermato il proprio predominio in questa Q1 e Verstappen il primo degli umani.

15.22: Di seguito l’elenco dei piloti esclusi dalla Q2. C’è purtroppo anche Antonio Giovinazzi.

Giovinazzi

Russell

Latifi

15.20: CHE BRIVIDO! Vettel ultimo a salvarsi in 15ma posizione per entrare in Q2, mentre escluso Gasly, vincitore di Monza. Grande prova di Leclerc sesto con questa macchina. Di seguito l’ordine dei tempi:

15.17: Si rilanciano tutti quando mancano 3′ al termine.

15.16: Perez migliora il proprio riscontro, portandosi in quarta piazza a 0″847 da Bottas, Stroll quinto.

15.14: Di seguito la classifica generale aggiornata:

15.12: Ottavo tempo per Kvyat, mentre l’altra AlphaTauri di Gasly, vincitore a Monza, è sedicesimo e a rischio eliminazione.

15.10: Leclerc piazza la Ferrari in settima posizione a 1″299 da Bottas, mentre Vettel è 13° a 1″594 dal vertice. Dal quinto al 17° posto grande equilibrio.

15.08: Uno-due Mercedes con Bottas che segna il fantascientifico crono di 1’15″749 con 29 millesimi di vantaggio su Hamilton. Verstappen è terzo a 0″586. Si attendono le due Ferrari.

15.05: Sul tracciato ora i grossi calibri: le due Mercedes con gomme soft, Verstappen e le Ferrari.

15.04: Latifi ottiene il miglior crono di 1’17″924 a precedere il compagno di squadra Russell (+0″100).

15.03: Russell si lancia per il primo giro cronometrato con gomme soft.

15.02: Subito in pista la Williams di Russell, protagonista di un problema al brake-by-wire nella FP3.

15.00: INIZIA LA Q1!!!

14.57: I piloti si preparano per scendere in pista al Mugello, quando mancano 3′ al via della Q1.

14.54: Per quanto si è visto Max Verstappen cercherà di giocare un brutto scherzo alle Mercedes, avendo messo in mostra una buona velocità, specie nell’ultimo settore.

14.51: Meno di 10′ al via delle qualifiche è la speranza che le Ferrari riescano a entrare entrambe nella Q2.

14.48: Gustiamoci un giro a bordo della Ferrari di Charles Leclerc:

14.45: Non vi sono aggiornamenti particolari in casa Ferrari. Il deficit di potenza è troppo grande e la vettura, per ritrovare competitività, deve essere completamente stravolta. Per riuscire a migliorare nel breve termine serve carico aerodinamico senza andare ad incrementare sensibilmente la resistenza all’avanzamento. Non servirà per garantire performance ma la SF1000 scenderà in pista con una livrea particolare per festeggiare i 1000 Gp in Formula 1. Al Mugello, infatti, Leclerc e Vettel scenderanno in pista con una livrea con il Rosso pantone per ricordare la tonalità usata nel GP di Monaco del 1950.

14.42: Settima piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha lasciato sul piatto 9 decimi nei confronti di Bottas. Il monegasco ha comunque confermato che, almeno nelle sue mani, la SF1000 può essere decisamente più competitiva rispetto a Spa-Francorchamps e Monza. A questo punto, non vedere il ventiduenne del Principato nel Q3 dovrebbe essere considerato sorprendente. Al contrario è in grossa difficoltà Sebastian Vettel, mestamente diciottesimo.

14.39: Il trentunenne nordico ha fermato i cronometri sull’1’16”530, senza però evidenziare grande margine. Infatti Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono rivelati vicinissimi al leader. L’olandese ha pagato solamente 17 millesimi, mentre il britannico è risultato più “lento” di appena 83 millesimi. Insomma, grandissimo equilibrio al vertice che fa sperare in una lotta per la pole position che possa coinvolgere, per una volta, anche l’alfiere della Red Bull.

14.36: La FP3 ha rappresentato l’ultima occasione per testare gli assetti in vista delle qualifiche del pomeriggio e per la gara di domani. Sia nella FP1 che nella FP2, il migliore in assoluto era stato Valtteri Bottas. Il finlandese ha confermato il suo ruolo di uomo più veloce del Mugello realizzando il miglior tempo anche nel turno conclusivo di free practice.

14.33: Pirelli rende omaggio al 1000° GP della Ferrari in questo modo:

14.30: Pirelli per questo primo Gp del Mugello porterà in pista le tre mescole più dure: C1 Bianche, C2 Medie e C3 Soft. Questa scelta è stata fatta perché la pista è nuova e quindi non si hanno dati degli scorsi anni ma anche per le caratteristiche del tracciato che metteranno a dura prova gli pneumatici.

14.27: Sarà fondamentale la parte ibrida, in special modo MGU-H, avrà un’importanza fondamentale per essere competitivi in qualifica e gara. Essendoci poche frenate molto violente il recupero di energia tramite MGU-K sarà piuttosto basso mentre MGU-H potrà recuperare parecchia energia grazie ai tratti veloci dove il motore lavora a piena potenza.

14.24: I vari team opteranno per ali da medio-alto carico che saranno fondamentali per avere una grande velocità nei rettifilo (si potrà utilizzare il DRS) e la giusta stabilità nelle curve a media e alta velocità. Dalle simulazioni fatte sembra che l’assetto aerodinamico migliore per questo tracciato sia similare a quello che i team hanno utilizzato In Spagna a Barcellona.

14.21: Il Mugello è un tracciato piuttosto tecnico, con curve tutte diverse tra loro. Nelle Luco-Poggio Secco-Materassi a inizio giro è fondamentale mantenere la massima velocità nel punto di corda e una perfetta traiettoria, mentre le due Biondetti a fine giro creano quasi una chicane naturale dove è fondamentale l’uscita per rilanciarsi al meglio nel giro seguente.

14.18: La pista situata sulle colline di Scarperia è lunga 5245 ed è formata da ben 15 curve, una più spettacolare del altra. Tante curve di media- alta velocità con un rettilineo in salita lunghissimo (oltre 1 km) dove le Formula 1 potranno sprigionare la potenza dello loro Power Unit. Un’altra caratteristica di questa pista che la rende molto spettacolare sono i continui dislivelli con una carreggiata stradale piuttosto stretta come i circuiti anni 70-80.

14.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Toscana, nono round del Mondiale 2020 di F1.

Grande prestazione di Valtteri Bottas che, con la Mercedes, si conferma velocissimo, realizzando il tempo di 1’16″530, con 17 millesimi di vantaggio su un grande Max Verstappen e 83 su Lewis Hamilton. Leclerc ha portato la sua Ferrari in settima piazza a 0″958, facendo una grande differenza rispetto a Sebastian Vettel, solo 18°. Appuntamento alle 15.00 per le qualifiche.

13.00: BANDIERA A SCACCHI!!

12.59: Prove di partenza per i piloti, in un turno che è ormai terminato.

12.58: Sono tre i piloti in 83 millesimi nella top-3.

12.56: Verstappen a 17 millesimi da Bottas! Un mago l’olandese nell’ultima curva. Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.530 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.017 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.083 4

4 Lance STROLL Racing Point+0.582 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.696 6

6 Sergio PEREZ Racing Point+0.811 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.958 3

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.097 5

9 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.105 3

10 Esteban OCON Renault+1.216 3

11 Carlos SAINZ McLaren+1.238 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.282 5

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.313 5

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.509 4

15 Nicholas LATIFI Williams+1.542 5

16 Daniel RICCIARDO Renault+1.612 3

17 Sebastian VETTEL Ferrari+1.656 5

18 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.745 2

19 Lando NORRIS McLaren+2.366 4

20 George RUSSELL Williams- – 1

12.54: Nel frattempo uscita di pista per Gasly che va lungo nell’ultimo settore.

12.53: Vediamo se Verstappen tenterà il giro con le gomme soft.

12.52: Vola Stroll con la Racing Point, terzo a 0″582 e sesto Perez a 0″811. Leclerc scala in settima posizione.

12.51: Arriva un grande Gasly che si porta in quarta piazza a 0″696, mentre Giovinazzi è decimo a 1″282 davanti a Raikkonen.

12.50: La classifica cambierà ancora visto che altri piloti dovranno ottenere con le soft.

12.48: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.530 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.083 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.586 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.958 3

5 Lance STROLL Racing Point+1.050 3

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.313 4

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.509 3

8 Nicholas LATIFI Williams+1.542 4

9 Sebastian VETTEL Ferrari+1.656 4

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.745 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.904 4

12 Sergio PEREZ Racing Point+1.962 2

13 Esteban OCON Renault+2.026 2

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.090 3

15 Carlos SAINZ McLaren+2.319 4

16 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.351 4

17 Lando NORRIS McLaren+2.366 3

18 Daniel RICCIARDO Renault+2.499 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.794 4

20 George RUSSELL Williams- – 1

12.46: Bottas ottiene il miglior crono di 1’16″530 con 83 millesimi di vantaggio su Hamilton (gomme soft con entrambi). Leclerc sale in quarta posizione a 0″958 (gomme soft), mentre Vettel è 7° a 1″656, sempre con gomme morbide. Vediamo la risposta degli altri.

12.44: Sul tracciato tutti i piloti con gomme soft per questo secondo colpo.

12.43: Nuovamente in pista la Mercedes con Bottas (gomme soft).

12.41: In questo momento in pista solo la Red Bull di Alexander Albon con gomme medie.

12.39: In difficoltà, invece, Vettel solo 17° e più lento di quasi un secondo del compagno di squadra Leclerc.

12.37: Grande prestazione quindi di Max Verstappen, che ha preceduto con le gomme medie, le due Mercedes (gomme soft). Bene anche Leclerc, che firmerebbe per una quinta posizione nelle qualifiche.

12.35: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.116 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.123 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.299 2

4 Lance STROLL Racing Point+0.464 2

5 Charles LECLERC Ferrari+1.062 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.159 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.318 3

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.353 3

9 Sergio PEREZ Racing Point+1.376 2

10 Esteban OCON Renault+1.440 2

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.504 2

12 Carlos SAINZ McLaren+1.733 3

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.765 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.780 3

15 Nicholas LATIFI Williams+1.788 3

16 Daniel RICCIARDO Renault+1.913 2

17 Sebastian VETTEL Ferrari+1.996 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.208 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.260 2

20 George RUSSELL Williams- – 1

12.33: SUPER MAX VERSTAPPEN! 1’17″116 con 123 millesimi di vantaggio su Bottas e 299 su Hamilton con gomme medie. Leclerc è sempre quinto a 1″062.

12.32: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.239 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.059 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.176 2

4 Lance STROLL Racing Point+0.341 1

5 Charles LECLERC Ferrari+0.939 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.036 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.195 2

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.230 3

9 Esteban OCON Renault+1.317 1

10 Sergio PEREZ Racing Point+1.323 1

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.642 2

12 Lando NORRIS McLaren+1.657 2

13 Nicholas LATIFI Williams+1.665 3

14 Daniel RICCIARDO Renault+1.790 2

15 Sebastian VETTEL Ferrari+1.873 2

16 Carlos SAINZ McLaren+1.925 3

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.010 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.085 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.137 2

20 George RUSSELL Williams- – 1

12.30: Grande tempo di Verstappen che si porta a 0″059 in seconda posizione con gomme medie! Eccellente prestazione dell’olandese, viste le mescole usate.

12.28: In attesa di Verstappen, di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.415 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.022 3

3 Lance STROLL Racing Point+0.165 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.763 2

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.860 1

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.054 2

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.147 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.336 2

9 Esteban OCON Renault+1.341 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.481 2

11 Nicholas LATIFI Williams+1.489 2

12 Daniel RICCIARDO Renault+1.614 1

13 Sebastian VETTEL Ferrari+1.697 1

14 Carlos SAINZ McLaren+1.749 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.909 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.965 2

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.056 2

18 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.079 2

19 George RUSSELL Williams- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

12.26: Lance Stroll si porta in terza posizione con gomme medie, grande tempo: a 0″165 da Hamilton. Leclerc è quarto a 0″763, con il ferrarista che migliora. Albon è 5° a 0″860 (gomme medie). Vettel migliora, ma è 12° a 1″697.

12.24: Lewis Hamilton si prende il miglior tempo in 1’17″415 a precedere di 22 millesimi Bottas. Le due Mercedes con gomme sodft, segue Leclerc a 0″918 con gomme medie davanti a Raikkonen. Vettel solo 12° a 2″378.

12.22: In pista tutti ora e tanti aggiornamenti arriveranno!

12.20: Raikkonen si porta in seconda posizione a 1″032 dal vetta, precedendo Giovinazzi a 1″887 da Bottas. Sul tracciato anche la Haas di Grosjean con le medie.

12.19: Sul tracciato anche l’altra Alfa Romeo di Giovinazzi.

12.17: I piloti si preparano per entrare in pista ed è Kimi Raikkonen a rompere il silenzio sull’Alfa Romeo con gomme soft.

12.14: McLaren che si è presentata con un nuovo muso, provandolo in pista, pensando anche che questa modifica sarà valida anche nel 2021. In Ferrari, invece, al di là del colore, non vediamo nulla.

12.12: Momento di silenzio al Mugello, i piloti attendono prima di entrare in pista.

12.11: Primo colpo della Mercedes con Bottas che ottiene il best-time, in attesa della risposta altrui.

12.10: 1’17″437 per Bottas con gomme morbide ed è già un ottimo tempo per la Mercedes.

12.09: Bottas si lancia in questo primo giro sul bellissimo Mugello con gomme soft.

12.07: Tra i più seguiti al Mugello ci sarà Kimi Raikkonen, sorprendente ieri con l’Alfa Romeo.

12.05: Semplice installation-lap per questi piloti, sul tracciato anche Bottas con la Mercedes (gomme soft).

12.03: Kvyat, Sainz, Norris, Gasly e Grosjean in posta per il proprio out-lap e testare le proprie monoposto.

12.01: Subito in pista la Haas di Kevin Magnussen, seguito da Carlos Sainz della McLaren con le gomme medie.

12.00: VIA ALLA FP3!!!

11.57: Inconveniente tecnico di natura elettronica sulla monoposto di Vettel, questo è quanto emerge dal paddock del Mugello, visto quanto era avvenuto nella FP2 per il tedesco della Ferrari.

11.54: Qualcosa di più di ordinaria amministrazione per le Alpha Tauri nel day-1. Pierre Gasly, fresco vincitore del Gran Premio d’Italia, ha frequentato costantemente le prime dieci posizioni, dimostrando di poter ambire alla Q3 nella giornata di domani. Invece ha fatto più fatica Daniil Kvyat, soprattutto nella FP2, durante la quale non si è dimostrato all’altezza del compagno di squadra. Comunque sia, il team di Faenza conferma di poter dire la sua a centro gruppo.

11.51: Meno di 10′ al via della FP3!

11.48: Un’immagine significativa dello spettacolare tracciato del Mugello.

11.45: L’Alfa Romeo è la sorpresa della giornata, soprattutto per quanto riguarda Kimi Räikkönen. Il finlandese ha frequentato costantemente il centro della classifica e nel pomeriggio si è addirittura tolto la soddisfazione di battere entrambe le Ferrari. Alla luce di quanto visto oggi, l’obiettivo per domani sarà sicuramente quello di entrare in Q2. Ci spera anche Antonio Giovinazzi, per il quale però l’impressione è che sia più difficile superare il primo taglio. L’abruzzese, infatti, è rimasto costantemente alle spalle del Campione del Mondo 2007.

11.42: Dopo la debacle di Monza, il team di Milton Keynes ha comunque approcciato con grande fiducia l’appuntamento del Mugello. Un sentimento indubbiamente corroborato dai fatti. Max Verstappen oggi è davvero piaciuto, rivelandosi vicinissimo alle Mercedes sia sul giro secco che, soprattutto, sul passo gara. L’impressione è che l’olandese possa rappresentare una spina nel fianco delle “Frecce Nere”. Ha battuto un colpo anche Alexander Albon, quarto nella FP2, chiamato a una prova d’orgoglio dopo quanto accaduto a Monza. Difficile ambire alla pole position, ma di sicuro sono i più vicini alle Mercedes.

11.39: A Monza sarà anche andato tutto storto, ma la W11 resta indiscutibilmente la vettura da battere su qualsiasi pista. In particolare Valtteri Bottas era chiamato al riscatto dopo l’opaca prestazione brianzola. Il finlandese oggi ha risposto vigorosamente risposto all’appello, risultando il migliore sia nella FP1 che nella FP2. Si confermerà anche domani, quando più conta, oppure Lewis Hamilton alzerà l’asticella e si prenderà la pole position? Lo scopriremo presto. Di sicuro, è probabile che anche al Mugello le Mercedes possano monopolizzare la prima fila.

11.36: Non ci sono novità in casa Ferrari dal punto di vista tecnico. Il deficit di potenza è troppo grande e la vettura, per ritrovare competitività, deve essere completamente stravolta. Per riuscire a migliorare nel breve termine serve carico aerodinamico senza andare ad incrementare sensibilmente la resistenza all’avanzamento. Non servirà per garantire performance ma la SF1000 scenderà in pista con una livrea particolare per festeggiare i 1000 Gp in Formula 1. Al Mugello, infatti, Leclerc e Vettel scenderanno in pista con una livrea con il Rosso pantone per ricordare la tonalità usata nel GP di Monaco del 1950.

11.33: È molto probabile che le temperature siano particolarmente elevate, visto che la gara si disputa nella seconda settimana di settembre: un’altra ragione per scegliere le tre mescole più dure della gamma, quelle più adatte a sopportare il degrado termico.

11.30: Pirelli per questo primo Gp del Mugello porterà in pista le tre mescole più dure: C1 Bianche, C2 Medie e C3 Soft. Questa scelta è stata fatta perché la pista è nuova e quindi non si hanno dati degli scorsi anni ma anche per le caratteristiche del tracciato che metteranno a dura prova gli pneumatici. Fondamentale per la scelta dei compound più duri è stato l’asfalto che è particolarmente aggressivo e impegnativo sugli pneumatici.

11.27: Sarà fondamentale la parte ibrida, in special modo MGU-H, avrà un’importanza fondamentale per essere competitivi in qualifica e gara. Essendoci poche frenate molto violente il recupero di energia tramite MGU-K sarà piuttosto basso mentre MGU-H potrà recuperare parecchia energia grazie ai tratti veloci dove il motore lavora a piena potenza.

11.24: I vari Team opteranno per ali da medio-alto carico che saranno fondamentali per avere una grande velocità nei rettifilo (si potrà utilizzare il DRS) e la giusta stabilità nelle curve a media e alta velocità. Dalle simulazioni fatte sembra che l’assetto aerodinamico migliore per questo tracciato sia similare a quello che i team hanno utilizzato In Spagna a Barcellona.

11.21: Sono di media-alta velocità, senza vere e proprie chicane strette e brusche frenate, In questo fine settimana dovremo assistere velocità in curva veramente spaventose visto che, secondo le simulazioni, le due ‘Arrabbiate’ saranno percorse in pieno, a una velocità di 260 o 270 km/h. Il Mugello è un tracciato piuttosto tecnico, con curve tutte diverse tra loro. Nelle Luco-Poggio Secco-Materassi a inizio giro è fondamentale mantenere la massima velocità nel punto di corda e una perfetta traiettoria, mentre le due Biondetti a fine giro creano quasi una chicane naturale dove è fondamentale l’uscita per rilanciarsi al meglio nel giro.

11.18: La pista situata sulle colline di Scarperia è lunga 5245 ed è formata da ben 15 curve, una più spettacolare del altra. Tante curve di media- alta velocità con un rettilineo in salita lunghissimo (oltre 1 km) dove le Formula 1 potranno sprigionare la potenza dello loro Power Unit. Un’altra caratteristica di questa pista che la rende molto spettacolare sono i continui dislivelli con una carreggiata stradale piuttosto stretta come i circuiti anni 70-80.

11.15: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Toscana 2020, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Mugello. Questo tracciato ospita una prova della massima categoria automobilistica per la prima volta nella storia, sulle colline toscane si celebra anche il Gran Premio numero 1000 della Ferrari in Formula Uno. Si torna in pista dopo le due sessioni di ieri, i piloti avranno a disposizione un’ora di tempo per effettuare l’ultima messa a punto prima delle qualifiche del pomeriggio.

16.31 RIEPILOGO TEMPI FP2

16.30 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP2 DEL GP DI TOSCANA!

16.29 Siamo davvero agli sgoccioli del turno. Mercedes macchina da battere, Verstappen all’inseguimento, ma occhio alla Racing Point sul passo gara. Ferrari con qualche passo in avanti, ma serve ancora un cambio di passo

16.28 Tra i migliori Verstappen procede sul passo dell’1:22.2 con le medie, Bottas 1:22.3 medie, Stroll 1:22.3 medie, Perez 1:22.4 medie, Hamilton pazzesco 1:22.5 con hard!

16.27 Procedono le simulazioni con Verstappen e Mercedes che sembrano davvero di un altro pianeta, quindi Racing Point, Renault e Ferrari ad inseguire. Sul giro secco Valtteri Bottas sta letteralmente impressionando con Hamilton in scia. Vettel parte per l’ultimo stint con un ottimo 1:22.9 con le soft.

16.25 Al momento il passo gara vede Ocon in 1:23.2, Leclerc in 1:23.5, Bottas in 1:23.6, Albon in 1:23.6, Sainz in 1:23.8.

16.23 I danni subiti dall’ala anteriore della Racing Point di Sergio Perez

16.22 Il contatto Perez-Raikkonen sarà investigato dopo la sessione

16.21 Ferrari di nuovo in azione per sfruttare gli ultimi minuti della sessione



16.20 RIPARTE LA SESSIONE, SEMAFORO VERDE!!!

16.19 Dall’on board di Sergio Perez si capisce perfettamente il suo errore…



16.17 Le immagini del contatto Perez-Raikkonen, davvero una leggerezza del messicano…



16.16 BANDIERA ROSSA! Si devono raccogliere i pezzi delle due vetture. Nessun problema per i piloti che stanno tornando ai box.

16.15 Raikkonen è finito in testacoda per un contatto con Perez! Il messicano usciva dai box e ha colpito Kimi che procedeva verso curva 1…

16.14 1:23.6 Ricciardo, Verstappen 1:22.6 ancora il più veloce in pista. Testa-coda di Raikkonen ora alla curva 1

16.13 1:24.0 Leclerc non eccezionale il passo della Ferrari, anche con il monegasco

16.12 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

16.11 Bene anche Raikkonen, 1:23.2 con hard nuova, Verstappen 1:22.8 nel secondo giro. Benissimo la Red Bull, Gasly 1:23.8.

16.09 1:22.546 con gomma soft per Verstappen. Tempo straordinario nel suo primo giro della simulazione. Vettel 1:24.9 conferma le difficoltà con la media

16.08 Le immagini del testa-coda di Vettel. Ferrari che dimostra di avere problemi al posteriore in uscita delle curve più lente

16.06 Dopo Leclerc anche Vettel finisce in testa-coda alla Biondetti. Ferrari che, rispetto alla FP1, ha compiuto passi indietro notevoli nel pomeriggio

16.05 Kevin Magnussen migliora il suo primato, ma rimane solamente 19mo

16.03 Mercedes stellare in questo venerdì del Mugello. Hamilton in un team radio spiega che il tempo giusto si ottiene al primo tentativo con la gomma soft, non con il secondo



16.02 Vettel con le gomme medie procede sull’1:24 medio, mentre Raikkonen e Perez sono sull’1:23, non bene l’inizio del passo gara della Rossa

16.01 Tutti i piloti hanno dato il via alle proprie simulazioni di passo gara, intanto andiamo con il naso sull’asfalto



16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A MEZZORA DAL TERMINE

15.57 1:22.864 gran tempo per Perez che conferma un ottimo passo gara per la Racing Point, come intravisto già nella FP1

15.56 Risponde Verstappen terzo a 246 millesimi da Bottas, quarto Albon! Bel guizzo del thailandese

15.54 Si rilancia Leclerc, arriva al T1 con un secondo di ritardo, per il monegasco quindi inizia la simulazione di passo gara.

15.53 Pauroso il tempo di Bottas! Il finlandese sembra davvero dominante per ora al Mugello!

15.52 Hamilton arriva al T1 e piazza 157 millesimi sotto al tempo di Bottas, al T2 288, quindi chiude in 1:17.196 ma Bottas lo disintergra!!!!!!!!!!!! 1:16.989 nuovo record!!!!!!!!!!

15.50 Si lanciano le Mercedes con le gomme soft, ora vedremo davvero il loro limite…

15.49 SEMAFORO VERDE!! RIPRENDE LA FP2!!

15.48 In Haas si attende il ritorno in pista per provare a risalire la classifica

1 77 V. Bottas Mercedes 1’17″997 4 2 3 D. Ricciardo Renault +00″042 1’18″039 7 3 11 S. Perez Racing Point +00″201 1’18″198 5 4 33 M. Verstappen Red Bull +00″284 1’18″281 5 5 44 L. Hamilton Mercedes +00″302 1’18″299 4 6 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +00″388 1’18″385 9 7 16 C. Leclerc Ferrari +00″403 1’18″400 4 8 18 L. Stroll Racing Point +00″465 1’18″462 5 9 5 S. Vettel Ferrari +00″501 1’18″498 7 10 4 L. Norris McLaren +00″661 1’18″658 4 11 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″739 1’18″736 7 12 63 G. Russell Williams +00″846 1’18″843 4 13 31 E. Ocon Renault +01″093 1’19″090 6 14 23 A. Albon Red Bull +01″205 1’19″202 5 15 8 R. Grosjean Haas +01″260 1’19″257 5 16 6 N. Latifi Williams +01″746 1’19″743 6 17 10 P. Gasly AlphaTauri +01″913 1’19″910 4 18 55 C. Sainz McLaren +02″059 1’20″056 5 19 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″222 1’20″219 8 20 20 K. Magnussen Haas +02″974 1’20″971 7

15.44 Altre immagini dell’incidente di Lando Norris. Il pilota inglese sta già tornando verso i box senza alcun problema fisico.



15.42 Le immagini di Lando Norris contro il muro del Poggio Secco



15.41 Inevitabile BANDIERA ROSSA in pista. Si deve recuperare la vettura di Norris.

15.40 Lando Norris a muro! Il britannico ha perso la sua McLaren in uscita dalla Poggio Secco e ha sbattuto in maniera importante. Nessun problema per il pilota ma macchina ko con una uscita di pista a 227kmh.

15.39 La Haas conferma: problema elettrico per Romain Grosjean che è out dalla FP2 per il momento.

15.37 1:18.4 anche per Leclerc che supera Raikkonen ma è comunque quarto. Ricciardo chiude il suo giro con le gomme soft ed è secondo a soli 42 millesimi da Bottas

15.35 Sebastian Vettel si lancia per il suo giro lanciato. Il tedesco arriva al T1 con 262 millesimi da Bottas, quindi al T2 accusa 535, chiude in 1:18.498 quarta posizione, ma subito superato da Raikkonen.

15.33 Riecco Sebastian Vettel. Il ferrarista torna in azione con le gomme soft, seguito dall’ex compagno Kimi Raikkonen.

15.32 Le vedute della Toscana sono davvero uniche al mondo. Il Mugello sta davvero facendo stragi di cuori tra i team non italiani a quanto pare…



15.30 Il replay dell’errore di Charles Leclerc alla Biondetti



15.28 Rimane in pista Bottas che migliora ancora! 1:17.997 per il finlandese, risponde Hamilton a tre decimi con la gomma hard! Che Mercedes!

15.27 Dopo il primo giro veloce tutte le squadre hanno richiamato ai box i rispettivi piloti. Vedremo chi tornerà in azione per primo ora

15.26 Come sempre la Red Bull è molto attaccata al terreno, lo conferma Alexander Albon



15.24 Le immagini del testa-coda di Charles Leclerc alla Biondetti

1 77 V. Bottas Mercedes 1’18″019 4 2 33 M. Verstappen Red Bull +00″262 1’18″281 5 3 44 L. Hamilton Mercedes +00″633 1’18″652 4 4 4 L. Norris McLaren +00″639 1’18″658 4 5 11 S. Perez Racing Point +00″839 1’18″858 5 6 18 L. Stroll Racing Point +00″864 1’18″883 5 7 31 E. Ocon Renault +01″071 1’19″090 6 8 23 A. Albon Red Bull +01″183 1’19″202 5 9 8 R. Grosjean Haas +01″238 1’19″257 5 10 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″449 1’19″468 7 11 5 S. Vettel Ferrari +01″592 1’19″611 7 12 6 N. Latifi Williams +01″724 1’19″743 6 13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″845 1’19″864 9 14 3 D. Ricciardo Renault +01″850 1’19″869 7 15 10 P. Gasly AlphaTauri +01″891 1’19″910 4 16 55 C. Sainz McLaren +02″037 1’20″056 5 17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″200 1’20″219 8 18 16 C. Leclerc Ferrari +02″375 1’20″394 4 19 63 G. Russell Williams +02″894 1’20″913 4 20 20 K. Magnussen Haas +02″952 1’20″971 7

15.22 Valtteri Bottas fa segnare il record nel T1 e T2 e chiude il suo primo giro vero e proprio in 1:18.019 salendo al comando, risponde Hamilton con hard in 1:18.652 in terza posizione.

15.21 Grosjean è costretto a tornare ai box per un problema alla sua Haas



15.20 Bottas arriva al T1 ma è costretto a rallentare perchè si trova Verstappen in traiettoria. Incomprensione tra i due piloti.

15.19 Entrano in azione le due Mercedes, Bottas ha le medie, vediamo la risposta delle Frecce nere

15.18 Max Verstappen fa segnare i record nel T1 e T3 e piazza un 1:18.281 con 377 millesimi su Norris

15.17 In un team radio Vettel spiega al muretto che è costretto a 2 giri di raffreddamento per riportare le gomme nella giusta finestra di temperatura. Intanto Verstappen super record nel T1

15.16 Torna ai box Leclerc dopo una escursione fuori pista. Per il monegasco testa-coda alla Buccine

15.15 Sergio Perez si mette in seconda posizione a 2 decimi esatti da Norris, mentre Grosjean è terzo a 225.

15.14 Lando Norris in azione, l’inglese al momento è in vetta alla classifica



15.13 Leclerc chiude un primo giro lentissimo, nono a 1.736 da Norris, terzo Kvyat a 943. Il monegasco ha le hard.

15.12 Vettel si lancia per il suo primo giro del pomeriggio con gomma media. Arriva al T1 con 202 millesimi di distacco da Norris, quindi nel T2 diventano 702, chiude in 1:19.611 a 953 millesimi.

15.10 Sebastian Vettel e Charles Leclerc entrano in pista ora mentre Raikkonen e Giovinazzi si mettono in terza e quarta posizione

15.09 Lando Norris chiude il suo primo tentativo del pomeriggio con il tempo di 1:18.658 con gomma media davanti a Grosjean a 599 millesimi, quindi terzo Ricciardo.

15.07 Si lancia Lando Norris, si parte ufficialmente con la FP2!

15.05 Per il momento ancora nessun pilota ha fatto segnare un tempo, Haas, McLaren, Raikkonen e Ricciardo sono appena scesi in pista

15.03 Nel frattempo gustiamoci un altro po’ la meraviglia del Mugello



15.02 Piloti ancora in attesa di prendere la via della pista. C’è grande attesa al Mugello!

15.01 La situazione attuale al Mugello, 29 gradi l’atmosfera e 44.7 l’asfalto, saranno davvero interessanti le simulazioni di passo gara con queste temperature…



15.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI TOSCANA!!!

14.58 Tutto pronto per la FP2, siamo al GP numero 1000 della Ferrari, non dimentichiamocelo mai!

14.56 Lo splendido scenario del Mugello!

14.54 Buona prima parte di giornata anche per Pierre Gasly che vuole proseguire sulla scia tracciata dalla vittoria di Monza. Il francese sembra davvero a suo agio con la sua Alpha Tauri. Pronto a stupire anche in questo weekend?

14.52 Una meravigliosa immagine del Mugello ed i suoi cambi di pendenza. Una pista letteralmente adagiata sui monti della Toscana. What else?

14.50 10 minuti al via della FP2, iniziano a scaldarsi i motori nella pit-lane del Mugello

14.48 Sebastian Vettel non è andato oltre la 13ma posizione nella FP1 e, a sua volta, ha messo in mostra una casco “Leonardesco”…



14.46 A quanto pare a Lando Norris l’Italia piace davvero tanto… dopo il casco con la pizza di Monza, oggi ha sfoggiato il nuovo con i colori della nostra bandiera e il nome di tutte le iconiche curve del Mugello!

14.42 Mai come in questa occasione sarà davvero interessante questa FP2. Team e piloti cercheranno la giusta alchimia per giro veloce e gara su una pista che nessuno conosce e sulla quale non sono disponibili dati.

14.40 Venti minuti alla nuova sessione, come sempre time attack con gomme soft per tutti, quindi si partirà con le simulazioni di passo gara

14.38 Questa mattina si è anche vista una notevole incomprensione tra Grosjean e Perez. Tutto ok tra i due piloti, ma contatto quasi avvenuto dopo la San Donato…

14.36 La classifica delle velocità massime raggiunte sul rettilineo del traguardo. Carichi aerodinamica elevati non permettono certamente le velocità di Monza…

14.34 Il più veloce della FP1 è risultato Valtteri Bottas, subito a suo agio sulla pista toscana. Saprà confermarsi anche nel pomeriggio?

14.32 Ottava posizione nel corso della mattinata per Lando Norris, che sembra pronto anche per Sanremo 2021…

14.30 Mezzora al via della FP2!

14.28 George Russell sembra davvero gradire il Mugello. “Questo circuito è pazzesco, lo amo maledettamente!” le parole del pilota inglese, e ne ha ben donde! Di sicuro la pista toscana è unica nel suo genere, forse solamente Portimao (che vedremo tra qualche settimana) può assomigliare in qualche modo…

14.26 Su in macchina con Lewis Hamilton sul circuito del Mugello! Occhi alla spinta G in curva! Pazzesco!

14.24 RIEPILOGO TEMPI DELLA FP1 DI QUESTA MATTINA, Valtteri Bottas è il primo a scendere sotto l’1:18 su questa pista! Max Verstappen, ad ogni modo, non è distante e sembra davvero a suo agio con una Red Bull che si sposa nel migliore dei modi con il Mugello.

14.22 Si torna in scena sulla splendida pista toscana, dove nella FP1 abbiamo già visto spunti interessanti, con curve percorse con oltre 5G di forza di gravità laterale e sali-scendi splendidi. Di solito qui corre il Motomondiale, ma anche la F1 si sta dimostrando perfetta per questo layout!

14.20 Buongiorno e bentornati al Mugello, tra 40 minuti tornerà l’azione sulla pista toscana per la FP2

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 15.00 con le prove libere 2 del GP di Toscana 2020 al Mugello. Rimanete con noi per cronaca, classifica dei tempi, video e approfondimenti.

12.34 Sul passo gara il migliore è stato Valtteri Bottas, con tre decimi di vantaggio su Verstappen e mezzo secondo su Hamilton. Charles Leclerc è meno brillante nelle due tornate fatte in simulazione di long-run e ha accusato circa un secondo di ritardo da Bottas, in linea con le Racing Point.

12.33 Charles Leclerc è superlativo terzo al volante della Ferrari. Ruggito della Rossa in una stagione complicatissima. Il monegasco è a 0.307 da Bottas, addirittura davanti a Lewis Hamilton: il Campione del Mondo è quarto a 0.530. Giornata difficile per Sebastian Vettel che è 13mo.

12.32 Valtteri Bottas ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione al Mugello. Il finlandese ha timbrato 1:17.879 con gomma rossa e ha così preceduto Max Verstappen di 48 millesimi. Mercedes davanti a tutti, ma la Red Bull è vicinissima!

12.31 CLASSIFICA PROVE LIBERE 1:

12.30 BANDIERA A SCACCHI. Conclusa la FP1 del GP di Toscana al Mugello.

12.26 Charles Leclerc ha girato in 1:23.8, vicino alla Racing Point di Stroll. Il monegasco ha però lavorato pochissimo sul long-run.

12.25 Ultimi cinque minuti, la Ferrari ha sostanzialmente lasciato perdere la simulazione di passo gara.

12.24 Bottas, Verstappen, Hamilton confermano il proprio passo gara: il finlandese è il più veloce, il britannico ha un po’ meno smalto rispetto al solito.

12.22 Prova di partenza per Leclerc, la Ferrari sembra non voler fare attività sul passo gara.

12.22 Verstappen fa 1:23.0 con gomma rossa e si accoda a Bottas sul passo gara.

12.21 Le Ferrari escono adosso, avranno una decina di minuti a disposizione.

12.20 Valtteri Bottas timbra 1:22.6 con gomma rossa, Hamilton fa 1:23.3 ma con una mescola di svantaggio.

12.18 Leclerc e Vettel sono ancora fermi ai box. Bottas e Hamilton si sono lanciati per provare il passo gara, proprio come Verstappen.

12.16 A breve usciranno anche le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

12.15 I primi a lanciarsi sono Norris, Bottas, Sainz, Stroll e Perez. Le Racing Point sono in fondo allo schieramento!

12.11 La Ferrari è letteralmente rinata con Charles Leclerc su questa nuova pista per la F1. Il terzo posto del monegasco promette bene in vista del weekend. Max Verstappen ha subito dettato legge, Lewis Hamilton è soltanto quarto e alle spalle del comapgno di squadra Valtteri Bottas.

12.09 Ora sono tutti fermi ai box, ci si prepara per l’ultimo segmento di queste prove libere.

12.07 Sebastian Vettel è soltanto 13mo a 1.388: fatica tantissimo l’altra Ferrari in pista.

12.06 Valtteri Bottas è al comando in 1:17.879, il pilota della Mercedes ha 48 millesimi di vantaggio sulla Red Bull di Max Verstappen. Charles Leclerc è ottimo terzo a 0.307 dal leader, Lewis Hamilton quarto a 0.530.

12.05 I piloti stanno pian piano rientrando ai box, mancano 25 minuti alla bandiera a scacchi.

12.04 Ora nessuno si sta migliorando su gomma rossa.

12.02 Max Verstappen si inserisce in seconda posizione a 48 millesimi da Bottas. Leclerc scivola in terza piazza.

12.00 Sebastian Vettel è soltanto 12mo a 1.388 sempre con gomma rossa: che differenza con Leclerc!

12.00 I piloti si stanno esaltando giro dopo giro, entrando sempre più in confidenza col circuito del Mugello.

11.59 Valtteri Bottas timbra 1:17.879 e balza al comando con 0.307 di vantaggio su Leclerc.

11.58 LEEEEEEEEEEEEEEEEECLEEEEEEEEEEEEEEEEERC! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Precede Lewis Hamilton di 0.223! LA FERRARI RINASCE.

11.57 Lewis Hamilton firma il miglior tempo: 1:18.409, precede Esteban Ocon di 0.396.

11.56 Escono anche Charles Leclerc e Sebastian Vettel con gomma rossa, si lancia Lewis Hamilton.

11.53 Lando Norris vola al comando con le gomme rosse, il pilota della McLaren timbra 1:18.981 e precede Max Verstappen di 36 millesimi.

11.51 Kimi Raikkonen ha montato la gomma rossa e si è inserito in terza posizione a 0.202 da Verstappen, appena davanti a Leclerc.

11.49 Al momento in pista ci sono soltanto le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

11.47 Sono ancora tutti fermi ai box, tra poco dovrebbe iniziare la simulazione di gara.

11.45 Siamo a metà sessione, 45 minut al termine della FP1.

11.44 Sebastian Vettel sta invece faticando con l’altra Ferrari è invece 17mo a 2.247.

11.42 Max Verstappen è al comando con 1:19.017, ha usato le hard sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton secondo a 52 millesimi, con le medie sulla sua Mercedes. Charles Leclerc è ottimo terzo a 0.451: la Ferrari sembra rinata con la gomma gialla.

11.41 Ora tutti fermi ai box.

11.39 Lewis Hamilton si porta in seconda posizione a 52 millesimi da Verstappen, Leclerc scivola così in terza posizione.

11.38 Max Verstappen continua a girare e a migliorarsi: 1:19.017, porta il suo vantaggio su Leclerc a 0.451.

11.37 Sebastian Vettel fatica ed è 17mo a 1.859 con gomma hard.

11.36 CHARLES LECLEEEEEEERC! FANTASTICOOOOOOOOOO! Secondo a 63 millesimi da Max Verstappen, il monegasco vola con le gomme medie. Lewis Hamilton è terzo a 0.311. Bottas quarto a 0.349.

11.34 Valtteri Bottas si inserisce in seconda posizione a 0.349 da Max Verstappen.

11.33 CHARLES LECLERC TERZO! Ottima prova del monegasco: fucsia nel primo e secondo settore, un po’ lento nel terzo. Si trova a 0.461 da Verstappen, ad appena 41 millesimi da Gasly e con 38 millesimi su Hamilton. Tempo fatto con gomma media.

11.32 Vettel è penultimo a 2.1 da Verstappen.

11.30 CLASSIFICA DOPO TRENTA MINUTI. Un’ora alla bandiera a scacchi.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:19.439 2

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.420 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.497 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.694 2

5 Carlos SAINZ McLaren+0.893 2

6 George RUSSELL Williams+0.905 2

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.101 3

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.188 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.619 2

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.713 3

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.787 3

12 Sergio PEREZ Racing Point+1.882 2

13 Lando NORRIS McLaren+1.920 2

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.920 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.950 2

16 Esteban OCON Renault+1.982 2

17 Sebastian VETTEL Ferrari+2.126 2

18 Nicholas LATIFI Williams+2.331 3

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.604 2

20 Lance STROLL Racing Point- – – –

11.27 Lewis Hamilton terzo con gomma media a 0.497. Charles Leclerc è quarto a 0.694, discreta prova della Ferrari.

11.26 Max Verstappen si prende la miglior prestazione in 1:19.439 con gomma hard.

11.25 Max Verstappen sale in seconda piazza a 0.146 da Gasly, ha montato le hard.

11.24 Charles Leclerc si ferma a 1.4 da Gasly, è settimo.

11.22 Pierre Gasly è il primo a scendere sotto il muro degli ottanta secondi: 1:19.859 con l’AlphaTauri su gomma media, sette decimi meglio di Valtteri Bottas che aveva montato le hard.

11.22 L’attività in pista è lanciata, si incomincia a fare sul serio.

11.20 Ora si rilanciano le Ferrari di Vettel e Leclerc.

11.17 Valtteri Bottas in testa con 1:20.540, Gasly secondo a 0.442, Verstappen terzo a 0.797.

11.15 Valtteri Bottas passa in 1:20, ma i tempi sono destinati a scendere notevolmente.

11.13 Si lancia Pierre Gasly con l’AlphaTauri, ha vinto settimana scorsa a Monza.

11.12 Valtteri Bottas ha messo il primo tempo ma è un alto 1:26.

11.08 Il pubblico sugli spalti è importante: circa 3000 persone, occupati tutti i posti concessi per questo evento.

11.07 Non ci sono ancora tempi cronometrati, al momento poca attività in pista. Sta girando soltanto Valtteri Bottas con Mercedes.

11.05 Installazion lap anche per Carlos Sainz e Valtteri Bottas.

11.04 Si trattava di un installation lap per tutti per tutti, i piloti sono rientrati ai box.

11.03 In pista anche Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Attendiamo i primi riscotri cronometrici i piloti stanno provando la pista.

11.02 SI LANCIA SUBITO ANCHE CHARLES LECLERC. Il monegasco monta gomma gialla sulla Ferrari.

11.01 Il thailandese è subito seguito dal compagno di squadra Max Verstappen.

11.01 Il primo a lanciarsi è Alexander Albon la Red Bull.

11.00 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 1 del GP di Toscana 2020, nona tappa del Mondiale F1 in programma al Mugello.

10.58 Due minuti al semaforo verde.

10.56 Al Mugello splende il sole, condizioni ideali per correre.

10.54 Prima gara dell’anno col pubblico: ci sono 3000 spettatori.

10.52 Sebastian Vettel ha firmato per l’Aston Martin nella giornata di ieri e proseguirà così la sua carriera nel 2021 dopo aver lasciato la Ferrari.

10.50 La Ferrari ha adottato una livrea color rosso amaranto per questa occasione speciale.

10.48 Attesa anche per le Renault di Esteban Ocon e Daniel Ricciardo, le McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris, le Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll.

10.46 Attenzione a Max Verstappen con la Red Bull, potrebbe puntare davvero a qualcosa di importante dopo le difficoltà avute a Monza.

10.45 Quindici minuti all’inizio delle prove libere 1 del GP di Toscana.

10.44 Lewis Hamilton vuole tornare al successo dopo quanto successo a Monza. Il Campione del Mondo vuole mettere le cose in chiaro già in FP1 e giganteggiare, ma il compagno di squadra Valtteri Bottas è pronto all’attacco.

10.42 Charles Leclerc è andato a sbattere in Parabolica, Sebastian Vettel ha avuto problemi ai freni. In questo fine settimana si spera quantomeno di poter battagliare per posizioni onorevoli.

10.40 La Ferrari è reduce da due weekend senza punti. Il motore ha faticato terribilmente tra Spa e Monza, in questo weekend bisogna cambiare rotta.

10.38 Le Mercedes partono sempre con i favori del pronostico e la situazione non dovrebbe cambiare. Il Mugello è una pista con tanta parte guidata e alcuni tratti veloci.

10.36 Si tratta di un’incognita per i piloti perché qui non si è mai corso. La Ferrari ha però svolto alcuni test di recente.

10.34 I piloti avrannno a disposizione 90 minuti di tempo per effettuare la messa a punto e trovare il giusto feeling col tracciato.

10.32 In questa occasione si festeggiano anche i 1000 Gran Premi della Ferrari in F1.

10.30 Trenta minuti all’inizio delle prove libere 1 del GP di Toscana.

10.28 Quello del Mugello è il secondo appuntamento stagionale in Italia per la F1, il 1° novembre si correrà a Imola.

10.26 Si torna a correre a cinque giorni di distanza dal pazzo GP d’Italia andato in scena a Monza, vinto a sorpresa da Pierre Gasly su AlphaTauri.

10.24 Il Mugello ospita un evento di F1 per la prima volta nella storia. Il tracciato è da sempre teatro del Motomondiale, debutto assoluto per le quattro ruote.

10.22 La FP1 incomincerà alle ore 11.00, si corre al Mugello.

10.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Toscana 2020, nona tappa del Mondiale F1.

La presentazione del Gran Premio di Toscana – Il programma della giornata e come seguirlo in tv – Sebastian Vettel firma con la Aston Martin per il 2021 – Mick Schumacher girerà con la F2004 del padre Michael – Le cinque risposte che dovrà darci il GP di Toscana – La Ferrari avrà una livrea speciale per il GP numero 1000 – Le parole di Mattia Binotto – Sergio Perez annuncia l’addio alla Racing Point

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Toscana 2020 della Formula Uno. Siamo pronti per una vera e propria “prima volta” per questo appuntamento che esordirà sulla pista del Mugello (circuito di proprietà della Ferrari) in un evento davvero epocale. La giornata odierna, come tradizione, vivrà sulle due sessioni di prove libere (FP1 ore 11.00-12.30 e FP2 15.00-16.30), che ci faranno capire quale vettura si adatterà più in fretta e nel migliore dei modi al particolare lay-out del tracciato toscano.

Scatta, dunque, il nono appuntamento del campionato, che andrà a concludere il terzo trittico stagionale, ma c’è molto di più. La gara del Gran Premio di Toscana, infatti, rappresenterà la millesima corsa della Scuderia Ferrari. Una cifra spaventosa, che fa capire quanto il team emiliano sia fondamentale per questa categoria. Purtroppo per Charles Leclerc e Sebastian Vettel, tuttavia, la SF1000 che hanno in mano sarà la rivale numero uno. Dopo la pessima doppietta del Gran Premio del Belgio e quello d’Italia, i due piloti ferraristi vogliono assolutamente risalire la china, per provare a dire la loro sul tracciato del Mugello.

Sarà una prima volta per tutti, come detto, con il circuito (sul quale solitamente corre il Motomondiale) che presenterà un banco di prova notevole per piloti e ingegneri che dovranno trovare il giusto bilanciamento nelle splendide curve, come la Casanova-Savelli, le Arrabbiate o la San Donato. La favorita, come sempre, sarà la Mercedes, con Red Bull, McLaren e Alpha Tauri che proveranno a inserirsi nella lotta. La Ferrari sarà in grado di iscriversi in questa battaglia? Lo inizieremo a capire sin da oggi, con le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 11.00 con la FP1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le sessioni, per comprendere in maniera più accurata chi si sarà adattato nel migliore dei modi alla pista del Mugello. Buon Gran Premio di Toscana a tutti!

