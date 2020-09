F1, Max Verstappen: “Non mi aspettavo di impensierire le Mercedes in qualifica, weekend promettente”

Max Verstappen ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP di Toscana 2020, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Mugello. L’olandese della Red Bull si è dovuto accodare alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ma domani in gara proverà il colpaccio. Max Verstappen ha analizzato la sua prova subito dopo il time-attack: “Non mi aspettavo di poter mettere in difficoltà le Mercedes in qualifica. Il weekend è comunque promettente, ci siamo ripresi bene dopo Monza e il terzo posto può essere molto soddisfacente per noi. Il vento è sceso un po’ nel Q3, prima invece si faceva sentire: è molto complicato perché queste macchine sentono tanto il vento, ma guidare qui è davvero fantastico”.

Foto: Lapresse