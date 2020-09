Griglia di partenza F1, GP Mugello 2020: risultati e classifica qualifiche. Pole Hamilton, 5° un super Leclerc!

Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Toscana 2020, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del ugello. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara in programma domani. Grande spettacolo a suon di giri veloci e di temponi, su asfalto asciutto e sotto un sole pieno che ha portato temperature da fine estate sulle colline toscane dove si festeggia il Gran Premio numero 1000 della Ferrari nella massima categoria automobilistica.

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Toscana 2020, riuscendo a battere il compagno di squadra Valtteri Bottas. Prima fila tutta Mercedes come ormai consuetudine, le due Frecce d’Argento sono le grandi favorite per la gara di domani. Max Verstappen è però molto vicino con la Red Bull, l’olandese scatterà dalla terza piazzola e sarà affiancato dal compagno di squadra Alexander Albon. Ottimo quinto posto per Charles Leclerc, che tira fuori il massimo dalla Ferrari e partirà dalla terza fila affiancato da Lance Stroll (Racing Point). L’altra Rossa di Sebastian Vettel è soltanto 14ma. Di seguito la griglia di partenza del GP di Toscana 2020 e l’esito delle qualifiche della nona tappa del Mondiale F1.

Loading...

Loading...

GRIGLIA DI PARTENZA GP TOSCANA F1 2020:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Alexander Albon (Red Bull)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lance Stroll (Racing Point)

7. Sergio Perez (Racing Point), penalizzato di una posizione

8. Daniel Ricciardo (Renault)

9. Carlos Sainz (McLaren)

10. Esteban Ocon (Renault)

11. Lando Norris (McLaren)

12. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Sebastian Vettel (Ferrari)

15. Romain Grosjean (Haas)

16. Pierre Gasly (AlphaTauri)

17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18. George Russell (Williams)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Kevin Magnussen (Haas)

RISULTATI QUALIFICHE GP TOSCANA F1 2020:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.144 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.059 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.365 4

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.810 5

5 Charles LECLERC Ferrari+1.126 6

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.167 5

7 Lance STROLL Racing Point+1.212 5

8 Daniel RICCIARDO Renault+1.399 5

9 Carlos SAINZ McLaren+2.726 6

10 Esteban OCON Renault- – 5

11 Lando NORRIS McLaren+1.331 4 Q2

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.545 4 Q2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.545 4 Q2

14 Sebastian VETTEL Ferrari+1.549 4 Q2

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.945 4 Q2

16 Pierre GASLY AlphaTauri+1.376 2 Q1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.471 2 Q1

18 George RUSSELL Williams+1.483 3 Q1

19 Nicholas LATIFI Williams+1.571 2 Q1

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.599 2 Q1

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

LEWIS HAMILTON: “HO LAVORATO SODO PER STARE DAVANTI A BOTTAS”

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse