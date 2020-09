F1, GP Toscana 2020: Red Bull firma il pit-stop più veloce! Albon in 2 secondi netti, Ferrari terza con Vettel

Il Mondiale F1 2020 è proseguito nella giornata di ieri col GP di Toscana 2020, nona tappa del campionato andata in scena sul circuito del Mugello. L’appuntamento in Italia si è rivelato particolarmente appassionante e avvincente, caratterizzato da due lunghe bandiere rosse e da ben tre partenze dalla griglia. Lewis Hamilton ha trionfato davanti a Valtteri Bottas e ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale, visto che ora vanta 55 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Ennesima doppietta Mercedes davanti alla Red Bull di Alexander Albon, mentre Max Verstappen si è dovuto ritirare nel primo giro.

La Red Bull ha, ancora una volta, realizzato il pit-stop più veloce della gara: 2.02 secondi con Albon. La scuderia austriaca sta dominando questa speciale classifica durante questa stagione. La Mercedes si è dovuta accontentare del secondo posto con Lewis Hamilton (2.27), la Ferrari è terza con Sebastian Vettel (2.40): si tratta del miglior risultato stagionale per la Scuderia di Maranello in questa graduatoria, il tedesco ha chiuso la gara in decima posizione mentre il compagno di squadra Charles Leclerc si è fermato in ottava.

La F1 assegna il DHL Fastest Pit Stop Award, stilando una speciale classifica generale (si assegnano i punti come nella classifica piloti ovvero 25 al primo, 18 al secondo e via dicendo). Di seguito la graduatoria dopo il GP di Toscana 2020, la Red Bull è nettamente in testa con 88 punti di vantaggio sulla Mercedes.

CLASSIFICA PIT-STOP VELOCE GP TOSCANA F1 2020:

1. Alexander Albon (Red Bull) 2.02

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 2.27

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 2.40

4. Daniel Ricciardo (Renault) 2.44

5. Daniil Kvyat (AlphaTauri) 2.59

6. Sergio Perez (Racing Point) 2.70

7. Valtteri Bottas (Mercedes) 2.74

8. Lance Stroll (Racing Point) 2.79

9. Lando Norris (McLaren) 2.85

10. George Russell (Williams) 3.10

CLASSIFICA GENRALE PIT-STOP VELOCE F1 2020:

1. Red Bull 225

2. Mercedes 137

3. Williams 126

4. Alfa Romeo 113

5. Renault 62

6. McLaren 47

7. AlphaTauri 43

8. Ferrari 39

9. Racing Point 15

10. Haas 1

Foto: Lapresse