IndyCar Series, Scott Dixon ad un passo dal titolo, campionato già ipetecato?

Scott Dixon guida la classifica del NTT IndyCar Series dopo 11 delle 14 prove previste. Il neozelandese insegue il sesto titolo in carriera dopo aver superato, in questo 2020, il traguardo delle 50 affermazioni. L’alfiere di casa Ganassi ha dominato la prima fase del campionato ed al momento si trova con 72 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, l’americano Josef Newgarden.

Le vittorie iniziali di Forth Worth (Texas), Indianapolis GP (Indiana), Road America (Wisconsin) e Gateway Motorsport Park (Illinois) e la costanza nei risultati, il peggior risultato è il 12° posto nella race-2 di Elkhart Lake, hanno permesso al #9 del gruppo di allungare sulla concorrenza che ora non ha un vero inseguitore. Josef Newgarden, campione in carica della stagione con il Team Penske, rincorre a distanza il pupillo di Chip Ganassi. Il nativo dello Stato del Tennessee, a segno per due volte in questo 2020, acquisisce il ruolo di principale rivale di Dixon in seguito alle due mediocri prestazioni ottenute da Scott nel doubleheader di Mid-Ohio. Nelle due competizioni svolte lo scorso week-end, vinte dall’australiano Will Power (Penske) e dall’americano Colton Herta (Andretti), Dixon ha ottenuto due decimi posto.

Con più di 100 punti disponibili e tre corse restanti, Newgarden ha ancora l’opportunità di impensierire il neozelandese di casa Ganassi che cercherà in tutti i modi di chiudere i giochi prima della finale di St. Petersburg (Florida), l’unica corsa del 2020 in una pista non permanente.

Nel campionato in corso è doveroso sottolineare altri due aspetti: le ‘difficoltà’ di Penske e l’ottima stagione di Pato O’Ward. Newgarden (Iowa e Gateway), Power (Mid-Ohio) ed il francese Simon Pagenaud (Iowa race-1) hanno cercato di tenere alta la bandiera del ‘Capitano’, ma per ora sembrano non avere il passo di Ganassi. Per la prima volta in quattro anni, il 2020 potrebbe profilarsi come la prima stagione in cui la formazione di Roger Penske potrebbe non inserire nella propria bacheca neanche un titolo. La mancata affermazione alla 500 Miglia di Indianapolis ed il successo finale che appare sempre più complesso, incrementano le possibilità che questo scenario possa concretizzarsi.

Sottolineiamo infine l’ottima stagione che sta affrontando il messicano Pato O’ Ward. L’alfiere di casa Arrows McLaren è il leader della graduatoria dei rookie ed attualmente si trova al terzo posto nella classifica assoluta con 118 lunghezze da Dixon. O’ Ward, beffato dallo svedese Felix Rosenqvist all’ultimo passaggio della seconda competizione di Road America, insegue la prima vittoria in IndyCar Series, un risultato che non sembra così lontano. Ad inizio ottobre si tornerà in pista per un doubleheader in quel di Indianapolis.

Foto: LaPresse