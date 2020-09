F1, l’AlphaTauri è ancora la migliore macchina italiana. Kvyat batte la Ferrari, Gasly ritirato dopo la vittoria

Per la terza volta consecutiva l’AlphaTauri conclude la gara come la migliore delle vetture italiane. Anche in occasione della prima edizione del GP di Toscana, la squadra di Faenza ha preceduto sotto la bandiera a scacchi le due Ferrari. Il risultato non era per nulla scontato vista la conformazione dell’autodromo del Mugello, sulla carta più favorevole alle Rosse rispetto a Spa-Francorchamps (Belgio) e Monza. Anche in occasione della festa del 1000° GP della storia della Ferrari, le difficoltà non sono mancate con il monegasco Charles Leclerc che ha tagliato il traguardo all’ottavo posto, mentre il tedesco Sebastian Vettel non è andato oltre la decima piazza.

Il russo Daniil Kvyat ha completato al settimo posto l’evento odierno, il nono round del Mondiale di F1 2020. E’ andata peggio invece al francese Pierre Gasly. Il transalpino, che sette giorni fa vinse il Gran Premio d’Italia, non è riuscito a chiudere la gara in seguito ad un contatto che lo ha visto protagonista nel corso del primo giro. La qualifica di ieri ha sicuramente aiutato l’AlphaTauri che anche a Sochi (Russia) potrebbe primeggiare sul costruttore di Maranello.

Loading...

Loading...

La conformazione dell’impianto russo sarà un nuovo test per la casa emiliana. Dopo i lunghi rettifili di Monza e Spa, ed i curvoni veloci del Mugello, l’impianto cittadino russo potrebbe livellare le prestazioni tra le due squadre italiane, ma nulla appare scontato in un’annata sempre più complessa per la Ferrari.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse