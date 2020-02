LIVE Sport, DIRETTA 9 febbraio: Valentino Rossi bene a Sepang nei test, attesa per Federica Brignone in superG, assente Delago

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 9 febbraio: orari e programma

09.09 SCI ALPINO – Nicol Delago, reduce da influenza, non sarà al via del supergigante femminile di Garmisch. Un vero peccato per l’azzurra, tra le atlete di punta della nostra squadra di velocità sulla neve.

8.41 PATTINAGGIO ARTISTICO – L’alieno colpisce ancora. Yuzuru Hanyu ha vinto l’ultimo titolo mancante alla sua bacheca, quello dei Four Continents, competizione internazionale di pattinaggio artistico appena conclusa presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud), diventando il primo atleta della storia a possedere nel suo palmares in campo maschile almeno una medaglia d’oro in tutte le gare ISU di prima fascia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

8.38 TIRO CON L’ARCO – Nella notte italiana è andato in scena l’ultimo e decisivo atto delle Indoor World Series 2019-2020 di tiro con l’arco con tutti i migliori atleti del circuito al coperto che si sono sfidati fino all’ultima freccia nella Finali di Las Vegas. Nelle quattro categorie in programma, l’Italia è arrivata ad un soffio dal podio nel ricurvo femminile con Claudia Mandia, protagonista comunque di un bel percorso, mentre tutti gli altri azzurri in gara si sono fermati prima delle semifinali. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.36 GOLF – Settimana di grandi emozioni quella che si sta concludendo sullo Spyglass Hill Golf Ccourse, in California. Il canadese Nick Taylor (-3 di giornata e -17 complessivo) continua la sua marcia da leader all’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2020 e proverà questa sera a diventare solamente il terzo giocatore a vincere un torneo del PGA Tour wire to wire, ovvero rimanendo in testa dall’inizio alla fine. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.33 NBA – Sono nove le partite della notte NBA. Ad aprire il programma sono stati i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. La squadra con il miglior record della lega ha superato brillantemente per 111-95 gli Orlando Magic grazie ad una super prestazione del proprio fenomeno greco, che ha sfiorato la tripla doppia, chiudendo con 18 punti, 19 rimbalzi e 9 assist. Non si fermano più i Toronto Raptors, che hanno portato a quattordici la striscia di vittorie consecutive. La solita coppia LeBron James (22 punti, 11 assist e 8 rimbalzi) – Anthony Davis (27 punti e 10 rimbalzi) guida i Los Angeles Lakers alla vittoria sui Golden State Warriors per 125-120. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 MOTOGP – Fabio Quartararo è stato il migliore della mattina della terza e ultima giornata di test a Sepang. Il francese ha preceduto il britannico Cal Crutchlow (Honda) e lo spagnolo Alex Rins (Suzuki). Positiva la prova di Valentino Rossi, in quinta posizione. Più indietro Marc Marquez e Andrea Dovizioso. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 9 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 9 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Si parte con la MotoGP: terza e ultima giornata di test a Sepang (Malesia) per la classe regina e i piloti dovranno cercare ulteriori risposte dalle loro moto. La Yamaha sembra aver iniziato con il piglio giusto. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono stati subito velocissimi, mentre Maverick Vinales e Valentino Rossi si sono concentrati per lo più sul lavoro di messa a punto in sella alla M1. Il “Dottore” si augura di trovare subito il miglior feeling con la nuova “creatura” giapponese. Avvio un po’ in salita per lo spagnolo, campione del mondo in carica, Marc Marquez e per Andrea Dovizioso. L’iberico, reduce dall’intervento chirurgico alla spalla destra sul finire del 2019, non è al 100% della forma e fa fatica a portare al limite la RC213V. Per quanto riguarda il forlivese, la nuova Desmosedici è ancora da “sgrezzare” e oggi si capirà qualcosa di più.

Ci aspetta una giornata davvero di fuoco e da vivere tutti insieme appassionatamente. Federica Brignone si gioca la Coppa del Mondo di superG, la valdostana andrà a caccia della vittoria a Garmisch dopo il secondo posto di ieri in discesa e punta ad avvinare Mikaela Shiffrin nella classifica generale, attenzione anche a Sofia Goggia. Gli uomini dello sci alpino saranno invece protagonisti nel parallelo di Chamonix, si rinnova la battaglia tra Kristoffersen e Pinturault mentre l’Italia punterà su Stefano Gross e Alex Vinatzer. Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Gilberto Panisi e Maicol Rastelli proveranno a dire la loro nella 30 km mass start di Falun per quanto riguardo lo sci di fondo. Poi in primo piano il rugby il Sei Nazioni con gli azzurri che affronteranno la Francia, tanto tennis, basket, volley e calcio, con il Derby della Madonnina tra Inter e Milan a illuminare il Meazza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 9 febbraio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo