Ordine d’arrivo MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi imprendibile al Mugello! 3° Bagnaia, Marquez anonimo

Finito nell’album dei ricordo il GP d’Italia di MotoGP, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello l’attesa era molta per capire come sarebbe evoluta la gara nei suoi 23 giri. Ci si chiedeva se e quanto Marco Bezzecchi sarebbe riuscito a sfruttare la pole-position, ottenuta grazie a uno strepitoso record della pista.

Nella Sprint Race il romagnolo aveva sbagliato il punto di frenata in curva-1, dopo la start, giocandosi in quel modo tutte le sue possibilità per essere in top-3, venendo letteralmente inghiottito dal “gruppone”. Una gara che poi dipendeva anche dalla scelta delle gomme e dalla gestione della mescola al posteriore, così importante nell’economia del passo.

Il confronto tra Aprilia e Ducati era un tema. Nella Sprint la Casa di Noale aveva fatto la voce grossa, vista l’affermazione inaspettata di Raul Fernandez, del Team Trackhouse, a precedere Jorge Martin (Aprilia Racing), mentre Bezzecchi concludeva quarto, alle spalle di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Proprio il centauro romano si pensava potesse avere argomenti per contrastare gli alfieri “total black”. In questo discorso, era anche interessante appurare le possibilità di Marc Marquez e Francesco Bagnaia del Team Factory di Borgo Panigale.

Bezzecchi ha risposto presente, prendendosi il successo sul tracciato toscano in sella all’Aprilia. Il romagnolo ha preceduto il compagno di squadra, Jorge Martin, e Francesco Bagnaia (Ducati). A completare la top-5 troviamo il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Sesta e settima piazza per Pedro Acosta e Marc Marquez.

ORDINE D’ARRIVO GP ITALIA MOTOGP 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Jorge Martin (Aprilia)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Marc Marquez (Ducati)

8. Fermin Aldeguer (Ducati)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Diogo Moreira (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Joan Mir (Honda)

13. Luca Marini (Honda)

14. Franco Morbidelli (Ducati)

15. Jack Miller (Yamaha)

16. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Maverick Vinales (KTM)

19. Michele Pirro (Ducati)

RITIRATI

Enea Bastianini (KTM)

Cal Crutchlow (Honda)

Alex Rins (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 Marco Bezzecchi 72 — 1:48.036 354.0 Aprilia Aprilia Racing

2 Jorge Martin 89 +3.559 1:48.388 354.0 Aprilia Aprilia Racing

3 Francesco Bagnaia 63 +5.098 1:47.788 357.6 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Ai Ogura 79 +5.132 1:46.902 360.0 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

5 Fabio Di Giannantonio 49 +5.453 1:46.816 358.8 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

6 Pedro Acosta 37 +7.467 1:47.763 355.2 KTM Red Bull KTM Factory Racing

7 Marc Marquez 93 +10.762 1:49.007 355.2 Ducati Ducati Lenovo Team

8 Raul Fernandez 25 +13.380 1:48.323 352.9 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

9 Fermin Aldeguer 54 +14.644 1:49.375 352.9 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

10 Diogo Moreira 11 +21.366 1:47.932 357.6 Honda Pro Honda LCR

11 Brad Binder 33 +21.479 1:48.374 351.7 KTM Red Bull KTM Factory Racing

12 Joan Mir 36 +21.795 1:48.397 358.8 Honda Honda HRC Castrol

13 Luca Marini 10 +22.059 1:48.174 362.4 Honda Honda HRC Castrol

14 Franco Morbidelli 21 +29.789 1:48.748 349.5 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

15 Jack Miller 43 +32.289 1:48.705 355.2 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

16 Toprak Razgatlioglu 7 +32.389 1:48.535 343.9 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

17 Maverick Viñales 12 +32.717 1:48.436 360.0 KTM Red Bull KTM Tech3

18 Fabio Quartararo 20 +34.335 1:50.111 339.6 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19 Michele Pirro 51 +40.553 1:49.283 350.6 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

RITIRATI

Enea Bastianini 23 1:47.289 11 KTM Red Bull KTM Tech3

Cal Crutchlow 35 1:48.737 10 Honda Castrol Honda LCR

Alex Rins 42 1:47.381 10 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team