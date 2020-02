Sci alpino, Italia esaltante nelle qualifiche del parallelo di Chamonix! 1° Borsotti, 2° De Aliprandini, 5° Maurberger!

È un’Italia che sorprende e che si esalta nelle qualifiche del gigante parallelo di Chamonix. Al comando dopo le due run ci sono due azzurri, Giovanni Borsotti ha chiuso con il miglior tempo totale (41”24), precedendo di 12 centesimi il compagno di squadra Luca de Aliprandini. Davvero una super prestazione dei due azzurri, che ora devono ripetersi nelle sfide a eliminazione diretta (il tabellone parte alle 13.15).

Dietro alla coppia azzurra c’è il francese Alexis Pinturault in cerca di riscatto dopo l’uscita di ieri in slalom. Il transalpino ha accusato un ritardo di 34 centesimi da Borsotti. Al quarto posto troviamo il tedesco Linus Strasser (+0.41) e dietro di lui c’è Simon Maurberger (+0.44), che completa una qualifica davvero strepitosa per la squadra azzurra.

Sesto l’austriaco Marco Schwarz (+0.45), che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard (+0.46). Ottavi a pari merito lo svedese Kristoffer Jacobsen e l’austriaco Fabio Gstrein (+0.47). A chiudere la Top-10 c’è il francese Cyprien Sarrazin (+0.51). Addirittura penultimo Henrik Kristoffersen (+0.89) e sarà lui ad affrontare al primo turno Luca de Aliprandini. Non si sono qualificati gli altri due azzurri: Riccardo Tonetti e Tommaso Sala.

Foto: Fisi/Pentaphoto