Sci alpino, Sofia Goggia operata con successo: “Ho passato situazioni peggiori e ne sono sempre uscita”

Giornata nera per Sofia Goggia caduta durante il super-G di Garmisch. La campionessa bergamasca si è procurata una frattura scomposta al radio del braccio sinistro, a causa del violento impatto contro le reti di protezione. Immediatamente trasportata presso l’ospedale di Partenkirchen dove è stata prima sottoposta a tutti gli esami del caso e poi operata con successo.

Insieme a lei il dottor Giovanni Montani della Commissione Medica FISI presente durante l’intervento. Per quanto concerne i tempi di recupero sono fissati in almeno sei settimane, questo significa che l’azzurra non rivedrà le pista della Coppa del Mondo di sci alpino almeno per questa stagione.

Combattiva e determinata come sempre, Sofia Goggia non si è lasciata abbattere dall’ennesimo colpo di sfortuna:”Una caduta che non ci voleva ma sappiamo che questi episodi negativi fanno parte della carriera di una sciatrice. Ho passato situazioni peggiori e ne sono sempre uscita con ancora maggiore grinta, lavorerò sin dai prossimi giorni per recuperare nel migliore dei modi“.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse