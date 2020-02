ATP Pune 2020: Jiri Vesely batte in tre set Egor Gerasimov e porta a casa il trofeo

Jiri Vesely vince il torneo Atp 250 di Pune superando in tre set (7-6(2) 5-7 6-3) Egor Gerasimov. Un trionfo di grande prestigio per il tennista numero 107 del ranking mondiale che è stato autore di un percorso fantastico. La finale è stata molto combattuta con i due protagonisti che si sono affidati al servizio per cercare di sviluppare il proprio gioco.

CRONACA ATP PUNE: VESELY-GERASIMOV

Pronti via e subito un break di Vesely che lascia a 0 l’avversario dal servizio. Nonostante il brutto colpo a livello psicologico, Gerasimov trova la forza di reagire immediatamente ottenendo il contro-break (1-1). A questo punto entrambi i tennisti trovano il giusto ritmo al servizio che diventa determinante nello sviluppo dei vari game. Il bielorusso soffre nel nono e nell’undicesimo gioco ma riesce a portare a casa il punto ai vantaggi, l’inevitabile conclusione è il tie-break. Vesely parte alla grande mettendo a segno un parziale di 3-0. Il tennista numero 90 del ranking Atp si rimette in carreggiata ottenendo due punti consecutivi (3-2) prima di scomparire completamente subendo il decisivo parziale di 4-0 che fissa il risultato sul 7-2 a favore del ceco.

Secondo set con uno sviluppo molto simile a quello precedente con il servizio che condiziona fin troppo il gioco, basta leggere le percentuali di punti vinti con la prima in campo: 93% per Gerasimov e 94% per Vesely. Quando tutto faceva presagire a un altro inevitabile tie-break è arrivata la zampata del tennista bielorusso che è stato capace di strappare il servizio all’avversario (6-5). Il numero 90 del ranking Atp ha chiuso comodamente 7-5.

Il terzo set inizia con il break ottenuto da Vesely nel secondo game che sfrutta il passaggio a vuoto dell’avversario al servizio. Gerasimov cerca di strappare il servizio all’avversario ma non riesce a costruirsi neanche un’occasione. Per il numero 107 del ranking mondiale è un gioco da ragazzi portare a casa il successo col punteggio di 6-3.

Foto: Shutterstock