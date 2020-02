Tennis, Gael Monfils piega in finale Vasek Pospisil e conquista il titolo a Montpellier

Pronostici rispettati nella finale dell’ATP di Montpellier (Francia). Il padrone di casa Gael Monfils (n.9 del ranking) si è imposto nell’atto conclusivo contro il canadese Vasek Pospisil (n.132 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 34 minuti di partita. Un match che, alla lunga, ha sorriso al francese, abile a interpretare i vari momenti del confronto, rispetto comunque a un ottimo Pospisil, protagonista di una grande settimana sull’hard d’Oltralpe.

Nel primo set entrambi i giocatori tengono con sicurezza i loro turni al servizio. L’efficienza con questo fondamentale porta al 77% dei punti con la prima di servizio per Monfils e all’81% per il nordamericano. Tuttavia quest’ultimo paga a carissimo prezzo l’incidenza della seconda in battuta, specie nella fase calda della frazione. Non è un caso che in queste circostanza Pospisil annulli prima un set-point nel decimo game e poi debba subire il break nel dodicesimo, perdendo di fatto il parziale sul 7-5.

Nel secondo set il canadese cerca di elevare il proprio rendimento in risposta e le quattro palle break totali costruite nel terzo e nel quinto game alimentano le sue speranze. Tuttavia pecca in concretezza il n.132 del ranking e Monfils, da gran giocatore, sfrutta alla perfezione il classico passaggio a vuoto alla battuta del rivale nell’ottavo game: il break si materializza inesorabilmente. Uno strappo decisivo per le sorti dell’incontro, vinto dal padrone di casa per 6-3.

Foto: LaPresse