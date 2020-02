Salto con gli sci, Lara Malsiner per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo! Terzo posto a Hinzenbach dietro a Hoelzl e Pinkelnig

Dopo oltre tre anni di digiuno dal secondo posto di Manuela Malsiner a Zao, l’Italia torna a festeggiare un piazzamento sul podio nel circuito maggiore del salto con gli sci femminile grazie a Lara Malsiner, protagonista assoluta della seconda gara andata in scena nel fine settimana di Hinzenbach. La gardenese classe 2000, dopo il brillante sesto posto di ieri (miglior risultato stagionale), quest’oggi si è superata salendo per la prima volta in carriera sul podio in una competizione individuale di Coppa del Mondo. Con il terzo posto odierno di Lara, le Malsiner diventano la seconda coppia di sorelle a fare podio nel circuito maggiore di salto dopo le svizzere Windmuller.

La vittoria finale di gara-2 è andata alla padrona di casa austriaca Chiara Hoelzl, capace di mettere in archivio il quarto successo consecutivo e di andare in fuga in classifica generale. Dopo aver chiuso in vetta la prima serie con 2.2 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Maren Lundby, Hoelzl ha completato l’opera con un secondo salto praticamente perfetto che le ha consentito di conservare il primo posto dal tentativo di rimonta della connazionale Eva Pinkelnig, autrice del miglior punteggio parziale nella seconda metà di gara. Le due austriache hanno preceduto l’azzurra Lara Malsiner, passata dalla quarta alla terza piazza nel secondo round grazie ad un errore inusuale di Lundby, scivolata in quinta posizione alle spalle anche della giapponese Sara Takanashi.

Rispetto alla prima competizione del weekend, Manuela Malsiner è riuscita a superare la qualificazione in 31ma piazza fallendo però in seguito l’accesso alla seconda serie (e alla zona punti) di gara con un 38° posto assoluto. Niente da fare invece per la terza sorella Malsiner, Jessica (classe 2002), 45ma in qualificazione a poco più di un punto di ritardo dal pass per la gara vera e propria.

Al termine della tappa di Hinzenbach, Chiara Hoelzl si conferma in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo con un margine di 90 punti sulla norvegese Maren Lundby e di 171 sull’altra austriaca Eva Pinkelnig. Ormai fuori dai giochi la giapponese Sara Takanashi, quarta a -422, e la tedesca Katharina Althaus, quinta a oltre 500 punti dalla vetta. Lara Malsiner recupera una posizione ed entra nella top15.

Foto: Lapresse