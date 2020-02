Pallamano, Serie A 2020: vince ancora il Conversano, Bolzano solo al secondo posto

Diciassettesima giornata di gare nella Serie A di pallamano 2020 che ha visto confermarsi in testa alla classifica il Conversano, capace di sconfiggere per 36-30 il Brixen, al termine di una partita dai ritmi molto alti, e decisa dalle 8 reti di Nicolas Dainese mentre in seconda piazza troviamo il Bolzano, giustiziere 30-21 della Ego Siena, che ha dimostrato una grande forma fisica, specie nella prima parte.

Passo in avanti anche della Raimond Sassari, che al Pala Santoru si è imposta per 26-22 sull’Alperia Merano, con il Pressano bloccato sul 20-19 in casa della Mfoods Carburex Gaeta, sempre temibile tra le mura amiche, e che ha tirato una grande boccata d’ossigeno in zona salvezza, approfittando del 26-26 tra Trieste e Metelli Cologne.

Due punti anche per il Fondi, giustiziere 25-23 dell’Eppan, con il quadro chiuso dal posticipo tra Cassano Magnago e Junior Fasano, vinto dai lombardi per 25-22.

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18:00 Banca Popolare Di Fondi – Sparer Eppan 25-23 Download PDF h 18:30 Raimond Sassari – Alperia Merano 26-22 Download PDF h 19:00 Bolzano – Ego Siena 30-21 Download PDF h 19:30 Conversano – Brixen 36-30 Download PDF h 20:00 Mfoods Carburex Gaeta – Pressano 20-19 Download PDF h 20:30 Metelli Cologne – Trieste 26-26 Download PDF

La classifica aggiornata:

Conversano 30 pti, Bolzano 26, Cassano Magnago 25, Siena 24, Raimond Sassari 23, Brixen 22, Pressano 17, Merano 14, Junior Fasano 13, Banca Popolare di Fondi 11, Sparer Eppan 10, MFoods Carburex Gaeta 10, Trieste 8, Metelli Cologne 5

