Ciclismo, Pogacar: “Vincere la prima gara della stagione è fantastico. Questo risultato significa molto per me”

Si è conclusa oggi la Volta a la Comunitat Valenciana 2020 con una volata nel cuore di Valencia. Nella tappa odierna di è imposto Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step) mentre nella classifica generale ha trionfato lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) apparso in grandissima forma.

Il vincitore della corsa ha rilasciato un’intervista, ripresa anche da cyclingnews, per commentare proprio quanto accaduto nella gara in terra spagnola. Il 21enne nativo di Komenda si è detto entusiasta per il risultato ottenuto:”Questa vittoria significa molto per me, soprattutto dopo tutto il duro lavoro che abbiamo fatto in inverno per prepararci. Iniziare la mia prima gara e vincere è fantastico. La mia forma è davvero buona ma non così buona come quando ero nella Vuelta a Espana“.

Per quanto concerne il proseguo della stagione, il giovane ciclista sloveno avrà come obiettivi le corse in Francia e nei Paesi Bassi:”Mi preparerò in un campo di allenamento in quota prima del Delfinato. Ho il tour degli Emirati Arabi Uniti verso la fine del mese, poi faccio Parigi-Nizza, Paesi Baschi e i classici delle Ardenne“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter