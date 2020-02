Sci di fondo, Therese Johaug si aggiudica anche la 10 km tl mass start della Coppa del Mondo 2020 di Falun

La norvegese Therese Johaug si aggiudica anche la 10 km in tecnica libera mass start andata in scena a Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: la leader della classifica generale prende sin da subito il comando delle operazioni, prima portando via un gruppetto e poi vincendo di forza davanti alla svedese Ebba Andersson ed alla norvegese Heidi Weng. Non è partita l’unica azzurra iscritta alla competizione, Greta Laurent.

Dopo un quarto di gara è già chiaro il canovaccio della gara: la norvegese Therese Johaug forza il ritmo e si porta dietro due atlete, ovvero la connazionale Heidi Weng e la svedese Ebba Andersson. Alle loro spalle la svedese Frida Karlsson e la norvegese Astrid Jacobsen provano a seguire il ritmo delle prime, ma non ci riescono, mentre resta più indietro il gruppo.

A metà gara le prime tre vedono aumentare il margine sulle due inseguitrici ed in pratica il podio odierno è fatto, mentre le altre atlete in gruppo perdono altro terreno. Ai 6.7 km Therese Johaug va a prendersi anche i 15 punti bonus in palio precedendo Andersson (12) e Weng (10).

Dopo tre quarti di gara inizia a cedere qualcosa Heidi Weng, mentre Johaug ed Andersson restano a stretto contatto. Dietro il gruppo, tirato dalla russa Natalia Nepryaeva, recupera qualcosa sulle immediate inseguitrici delle tre al comando provando così a puntare al quarto posto.

Loading...

Loading...

Al traguardo vince la norvegese Therese Johaug in 25’04″1, mentre la svedese Ebba Andersson paga 6″5 di ritardo, infine la norvegese Heidi Weng arriva terza a 23″8. La norvegese Astrid Jacobsen è quarta a 30″3 davanti alla connazionale Helene Fossesholm, quinta a 36″9. Il gruppo viene regolato dalla russa Natalia Nepryaeva, sesta a 44″8.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse