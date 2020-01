LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: Italia fantastica negli sport invernali. Fognini out agli Australian Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.05 SALTO CON GLI SCI – Maren Lundby ha vinto la gara di Rasnov e torna in testa alla classifica di Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

14.50 SCI ALPINO – Lo svizzero Daniel Yule ha vinto lo slalom di Kitzbuehel, ottimo settimo posto di Razzoli. Kristoffersen in testa alla Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

14.40 SLITTINO – Dominik Fischnaller strepitoso secondo nella sprint di Sigulda, l’azzurro è in lotta per la Coppa del Mondo: ora è a 58 punti dal leader Repilov. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

14.30 CALCIO – L’Inter ha pareggiato col Cagliari per 1-1, Nainggolan ha risposto a Lautaro Martinez: brutto passo falso dei nerazzurri nella lotta per lo scudetto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

14.15 TENNIS – Roger Federer ha sconfitto Marton Fucsovics in quattro set e si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

14.20 ATLETICA – Leonard Bett e Winfred Yavi hanno vinto i Cinque Mulini. Battocletti quinta, Crippa sesto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

14.10 SLITTINO – Gli azzurri Rieder e Kainzwaldner hanno conquistato il primo podio in Coppa del Mondo, secondi nella sprint di Sigulda. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

13.50 SCI DI FONDO – Federico Pellegrino quarto nella sprint di Oberstdorf vinta dal norvegee Johannes Klaebo. Natalia Nepryaeva vince tra le donne. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

13.40 BIATHLON – Il francese Quentin Fillon Maillet ha vinto la mass start di Pokljuka, Boe terzo guadagna su Fourcade. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

12.50 SCI FREESTYLE – Daniel Bohnacker e Sandra Naeslund hanno vinto gara-2 a Idre Fjall in Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

12.45 SCI ALPINO – Il francese Alphand ha vinto il superG a Orcieres, sesto posto per Aleander Prast. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

12.40 SLITTINO – Johannes Ludwig ha vinto la gara lotteria di Sigulda davanti al russo Repilov, quarto posto per l’italiano Dominik Fischnaller. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

12.30 SCI ALPINO – Sofia Goggia torna in Italia dopo la caduta di venerdì e si farà preparare una protezione alla tibia: sarà in gara a Sochi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

12.20 MARCIALONGA – Vittoria dei norvegesi Berdal e Gjeitnes nella classicissima tra Moena e Cavalese. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

11.30 SCI ALPINO – Il norvegese Brrathen è clamorosamente in testa allo slalom di Kitzbuehel dopo la prima manche, il nostro Alex Vinatzer è sesto in piena lotta per il podio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

11.20 ATLETICA – L’azzurro Eyob Fanile ha vinto la Mezza Maratona di Siviglia diventando il terzo italiano di tutti i tempi a livello cronometrico. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

10.20 SCI ALPINO – Marta Bassino splendida seconda nel superG di Bansko alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin, caduta di Federica Brignone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

9.39 TENNIS – Fabio Fognini è sotto di due set nella sfida contro l’americano Tennys Sandgren, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il ligure dovrà cercare la difficile rimonta.

9.35 TENNIS – “Soddisfatto del mio match, importante aver vinto in tre set”, sono queste le parole di Novak Djokovic, al termine del match che lo vede opposto all’argentino Schwartzman. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.12 F1 – La trattativa per il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes si complica. Il britannico pretende un ingaggio superiore e un accordo a lunga scadenza. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.37 TENNIS – Tutto come da programma. Novak Djokovic (n.2 del mondo) conferma i favori del pronostico e si impone negli ottavi di finale degli Australian Open 2020 di tennis contro l’argentino Diego Schwartzman (n.14 ATP). Il serbo, campione in carica di questo Slam, si è imposto in 2 ore e 7 minuti di partita con il punteggio di 6-3 6-4 6-4, ottenendo la quarta vittoria in altrettanti incontri disputati con il sudamericano. Per Nole, dunque, vi sarà l’incrocio con il canadese Milos Raonic, uscito vittorioso della sfida contro il croato Marin Cilic. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.36 CICLISMO – A Milton, nello Stato dell’Ontario, Canada, nella notte italiana è andato in scena il secondo giorno di competizione della sesta tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Le più grandi emozioni per l’Italia sono arrivate però nella madison femminile, in cui la coppia Paternoster-Confalonieri è giunta quarta dietro Gran Bretagna, Belgio e Stati Uniti al termine di una gara spettacolare che ha visto anche le azzurre protagoniste per molti tratti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 CICLISMO – Per la prima volta dal 2014 ad oggi non è Richie Porte a vincere il tradizionale arrivo in cima alla Willunga Hill al Tour Down Under. Il tasmaniano, per la verità, ha staccato tutti gli altri uomini di classifica e conquistato la maglia ocra, ma sul traguardo è stato battuto dal britannico Matthew Holmes della Lotto-Soudal, uno dei fuggitivi di giornata, ripreso dal corridore della Trek nell’ultimo km, che è riuscito a tenere la ruota di Porte e lo ha poi superato in volata. Ottimi gli azzurri con Manuele Boaro (Astana) 3° di giornata e Diego Ulissi (UAE Team Emirates) 6°. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.34 TENNIS – Primi tre ottavi di finale di giornata conclusi agli Australian Open 2020 in corso di svolgimento a Melbourne per quel che riguarda il tabellone femminile. Tante le storie che si vanno a intrecciare nell’allineamento ai quarti di finale in attesa del match serale tra la numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, e l’americana Alison Riske. Nel match giocato sulla Rod Laver Arena, Petra Kvitova riesce a rimontare con successo su Maria Sakkari. Arriva per la prima volta ai quarti di finale l’americana Sofia Kenin, che però deve faticare un set e mezzo prima di trovare le chiavi per sconfiggere la connazionale Coco Gauff sulla Melbourne Arena. Bastano invece due set, sulla Margaret Court Arena, alla tunisina Ons Jabeur per scrivere un pezzo di storia del tennis. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.33 TENNIS – E’ il canadese Milos Raonic il primo giocatore del tabellone maschile degli Australian Open 2020 a conquistare il pass per i quarti di finale dello Slam a Melbourne. Il nordamericano, numero 35 del mondo, ha sconfitto per 6-4 6-3 7-5 il croato Marin Cilic (n.39 ATP) in 2 ore e 17 minuti di partita. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.31 NBA – Sono cinque le partite della notte NBA. I Philadelphia 76ers si confermano una squadra fortissima in casa, dove dominano anche i Los Angeles Lakers, nettamente sconfitti per 108-91. Al Wells Fargo Center, i Sixers hanno vinto 21 delle 23 partite giocate, con la sola Milwaukee capace di avere nella lega di avere uno stesso record davanti ai propri tifosi. Philadelphia si è portata subito sul +10 a fine primo quarto e poi ha amministrato e aumentato questo vantaggio nei restanti tre quarti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 26 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Si parte con gli Australian Open. Fabio Fognini è l’ultimo a tenere alto il vessillo italico in questo torneo. Dopo le sofferenze contro l’americano Reilly Opelka e l’australiano Jordan Thompson, il ligure ha sciorinato una prestazione strepitosa contro l’argentino Guido Pella. Fabio ha estasiato il pubblico della Melbourne Arena e sempre in questo impianto se la vedrà (non prima delle 6.00 italiane) contro lo statunitense Tennys Sandgren. 2-1 il computo dei precedenti in favore di Fognini ma nell’ultimo confronto, quello del terzo turno a Wimbledon, Sandgren inflisse un’amara sconfitta al nostro portacolori.

Programma intenso per gli sport invernali. Il fine settimana di Kitzbuehel si conclude con lo slalom dove il nostro Alex Vinatzer cercherà di essere protagonista, le donne saranno invece impegnate a Bansko (Bulgaria) con un superG dove Sofia Goggia, Nicol Delago e Federica Brignone si presentano con importanti credenziali. Si concludono gli Europei di short track con Arianna Fontana e Martina Valcepina a caccia di gloria. Da non perdere le mass start di biathlon, Dorothea Wierer ha bisogno di un risultato importante nella sua corsa verso la Sfera di Cristallo, riflettori puntati anche sullo snowboardcross a Big White con Michela Moioli a caccia di gloria e su Federico Pellegrino che vuole illuminare la scena nella sprint di Oberstdrof. Non bisogna dimenticarsi di Dominik Fischnaller nello slittino a Sigulda con prova individuale e sprint. E poi spazio agli sport di squadra. I campionati nazionali di calcio, basket e volley daranno un volto ancor più preciso alla classifica. In particolare, nella Serie A calcistica spiccano il derby di Roma e la grande Classica tra Napoli e Juventus, con Maurizio Sarri che per la prima volta torna da avversario al San Paolo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 26 gennaio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse