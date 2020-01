Australian Open 2020: Roger Federer concede un set a Fucsovics, poi domina e vola ai quarti

Roger Federer si qualifica per i quarti di finale dell’Australian Open 2020. Lo svizzero ha sconfitto in quattro set l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Federer ha concesso prima un set al numero 67 del mondo, poi ha semplicemente dominato, chiudendo molto agevolmente i successivi tre set.

Inizio di primo set molto equilibrato, con Fucsovics che conferma il suo buon stato di forma. Nel settimo gioco il magiaro riesce a strappare il servizio a Federer. Un break decisivo e che l’ungherese riesce a tenere fino al termine del primo set, chiuso in suo favore per 6-4.

Da quel momento comincia completamente un’altra partita. Federer alza il proprio livello di gioco e domina. Subito break ad inizio secondo set per lo svizzero che allunga poi sul 3-0 e chiude sul 6-1, strappando ancora la battuta all’avversario.

Nel terzo set Federer si porta sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Fucsovics prova a reagire, recuperando uno dei due break di svantaggio nel sesto game, ma Federer è una furia e vince il set per 6-2. Nel quarto set il numero tre del mondo strappa subito il servizio in apertura e poi replica il break anche nel settimo gioco, chiudendo 6-2.

Nei quarti di finale Federer affronterà l’americano Tennys Sandgren, che ha superato Fabio Fognini in quattro set, qualificandosi per la seconda volta in carriera ai quarti di finale dell’Australian Open.

